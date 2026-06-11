Уже был бы депутатом? Как оценивают шансы боксера Усика в политике

Спортсмен имеет хорошие перспективы в политике

Украинский боксер, олимпийский чемпион, чемпион мира по нескольким версиям в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) уже сейчас мог бы войти со своей политической силой в Верховную Раду. Спортсмен начал попадать в социологические опросы на данную тему.

Что нужно знать

Усик мог бы пройти в украинский парламент со своей партией

Боксер вскоре завершит карьеру в спорте

Александр ранее изъявлял желание попробовать себя в политике

Об этом в эфире "Усі" сообщил политтехнолог Руслан Рохов. Политическая сила Усика на данный момент сумела бы набрать 5-процентный барьер, необходимый для прохода в парламент.

При разных сценариях Усик уже сегодня мог бы завести собственную фракцию в парламент. Руслан Рохов

Партия Усика могла бы стать весомой силой в украинском парламенте. На данный момент за политсилу боксера проголосовали бы 6,4% респондентов.

Согласно опросам Усик идет 4-м в списке тех, за кого проголосовали бы украинцы на президентских выборах.

Сам Александр сообщал, что ему осталось два боя в боксе, после чего он повесит перчатки на гвоздь. Кроме того, он отмечал, что его интересует работа в министерстве — пост министра спорта. Позже он заявлял, что мог бы замахнуться на президентство.

Напомним, политические рейтинги Усика влетели после победы украинца над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном. "Кот" успешно защитил основные чемпионские пояса в боксе (WBC, WBA и IBF). Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Добавим, что на шоу Усик — Верховен также определился обязательный претендент на пояс IBF в супертяжелом весе. Им стал кубинский гигант Фрэнк Санчес, которому удалось нокаутировать непобедимого американца.