Джошуа нокаутировал Пренгу по-украински (видео)

AJ под руководством украинского тренера финишировал соперника во втором раунде

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В ночь на воскресенье, 26 июля (время киевское), в Джедде (Саудовская Аравия) завершился масштабный вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринг вышли британец Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) и албанский супертяж Кристиан Пренга (20-2, 20 КО).

Поединок окончился досрочной победой Джошуа. Об этом сообщает "Телеграф".

Для Энтони бой начался просто ужасно. AJ пропустил несколько ударов и дважды падал на настил ринга в течение первой 3-минутки. Британец с улыбкой на лице сумел "дожить" до перерыва. "Отдых" пошел бывшему чемпиону на пользу. Энтони завладел инициативой, а в концовке второго раунда серией ударов нокаутировал албанца.

Полный видеообзор боя Джошуа — Пренга будет доступен здесь позднее.

ANTHONY JOSHUA KNOCKS OUT KRISTIAN PRENGA IN ROUND 2!#JoshuaPrenga pic.twitter.com/UD5iSSHq74 — Geaone (@geaone) July 25, 2026

THE AFTERMATH OF JOSHUA'S EPIC KNOCKOUT OF PRENGA 😳#JoshuaPrenga | Exclusively on DAZN 🥊 pic.twitter.com/XmzBxEa2xC — Ring Magazine (@ringmagazine) July 25, 2026

Отметим, Джошуа готовился к бою с Пренгой под руководством украинского тренера Егора Голуба. За последнее время британец сдружился с Александром Усиком и его командой. Ранее украинец освободил все титулы, фактически открыв дорогу Энтони к чемпионству. В следующем поединке AJ, вероятно, сразится против Тайсона Фьюри.

На сайте "Телеграф" доступно полное видео разогревочных боев шоу Джошуа — Пренга, включая поединок Александр Хижняк — Ленни Патраш.