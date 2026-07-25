Хижняк на глазах Усика нокаутировал "Танка" (видео)

"Украинский танк" только начинает свой путь в профи

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В субботу, 25 июля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) известный украинский боксер, олимпийский чемпион Александр Хижняк (2-0, 2 KO) провел свой второй бой в профи. Поединок украинца проходил в рамках масштабного вечера бокса Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) — Кристиан Пренга (20-1, 20 КО).

На ринге Хижняку противостоял непобедимый французский боксер Ленни Патраш (8-1-1, 5 КО). Об этом сообщает "Телеграф".

Бой, проходивший в рамках полутяжелого веса (до 79,378 кг), завершился досрочной победой украинца.

Хижняк традиционно начал оказывать на оппонента давление с первых секунд с помощью силовых ударов. Александр занял центр ринг и теснил соперника к канатам, попутно размениваясь ударами и сериями. Во втором раунде украинец левым хуком отправил француза в нокдаун. Через минуту "Украинский танк" добил Ленни по прозвищу "Цыганский Танк" серией ударов — рефери остановил схватку и зафиксировал победу украинца техническим нокаутом.

Добавим, что с трибун за боем Хижняк — Патраш наблюдал промоутер украинца Александр Усик.

Полное видео боя Хижняк — Патраш смотреть с 3:34:30:

Видео нокаута:

Khyzniak gets the STOPPAGE in the second round! 👏



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Справка: Хижняк — украинский боксер-любитель, а с марта 2026 года и профессионал, выступающий в средней и в полутяжелой весовых категориях. Олимпийский чемпион 2024 года, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира (2017), двукратный чемпион Европейских игр (2019, 2023), бронзовый призёр Европейских игр (2015), чемпион Европы (2017), многократный победитель международных и национальных первенств в любителях. Заслуженный мастер спорта Украины. Александр по прозвищу "Полтавский танк" дебютировал в профи 21 марта на вечере бокса Усика в Украине. Тогда Хижняк добыл досрочную победу в первом раунде.

На сайте "Телеграф" была доступна прямая видеотрансляция разогревочных боев шоу Джошуа — Пренга. Следить за вечером бокса в Эр-Рияде можно в статье: "Джошуа — Пренга: онлайн-трансляция вечера бокса". Главный бой начнется после полуночи.