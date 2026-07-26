Джошуа нокаутував Пренгу по-українськи (відео)

AJ під керівництвом українського тренера фінішував суперника у другому раунді

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У ніч на неділю, 26 липня (час київський), у Джедді (Саудівська Аравія) завершився масштабний вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на ринг вийшли британець Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та албанський супертяж Крістіан Пренга (20-2, 20 КО).

Поєдинок закінчився достроковою перемогою Джошуа. Про це повідомляє "Телеграф".

Для Ентоні бій розпочався просто жахливо. AJ пропустив кілька ударів і двічі падав на настил рингу протягом першої 3-хвилинки. Британець з усмішкою на обличчі зумів "дожити" до перерви. "Відпочинок" пішов колишньому чемпіону на користь. Ентоні заволодів ініціативою, а наприкінці другого раунду серією ударів нокаутував албанця.

Повний відеоогляд бою Джошуа — Пренга буде доступний тут пізніше.

ANTHONY JOSHUA KNOCKS OUT KRISTIAN PRENGA IN ROUND 2!#JoshuaPrenga pic.twitter.com/UD5iSSHq74 — Geaone (@geaone) July 25, 2026

THE AFTERMATH OF JOSHUA'S EPIC KNOCKOUT OF PRENGA 😳#JoshuaPrenga | Exclusively on DAZN 🥊 pic.twitter.com/XmzBxEa2xC — Ring Magazine (@ringmagazine) July 25, 2026

Зазначимо, Джошуа готувався до бою з Пренгою під керівництвом українського тренера Єгора Голуба. Останнім часом британець здружився з Олександром Усіком та його командою. Раніше українець звільнив усі титули, фактично відкривши дорогу Ентоні до чемпіонства. У наступному поєдинку AJ, ймовірно, побореться проти Тайсона Фьюрі.

На сайті "Телеграф" доступне повне відео розігрівальних боїв шоу Джошуа — Пренга, включаючи поєдинок Олександр Хижняк — Ленні Патраш.