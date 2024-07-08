Корпоративные права не являются вещественным доказательством – решение ВАКС создало юридический прецедент

В конце июня 2024 года впервые в украинской судебной практике было принято решение, которое, без сомнения, можно считать существенным прецедентом в вопросе правомерности судебного ареста корпоративных прав. Речь об отмене Высшим антикоррупционным судом решение о наложении ареста на корпоративные права акционеров группы компаний РГК, принятое ранее печально известным Печерским райсудом г.Киева, из-за отсутствия обоснованных доводов возможности их использования в качестве доказательств в уголовном производстве. ВАКС признал, что "корпоративные права (акции) не могут сохранить на себе следы уголовного правонарушения, которое расследуется в этом производстве, поскольку они существуют только виртуально". Чем интересно такое решение ВАКС и каким могут быть его последствия, исследуем в этом материале.

Арест корпоративных прав – почему все непросто

Вопрос правомерности наложения ареста на акции или права человека на долю в уставном капитале юридического лица (корпоративные права) не один год дискутируется среди отечественных юристов. В целом многие из них считают, что из-за особенностей украинского законодательства этот вопрос имеет ряд подводных камней, и призывает судей тщательно изучать обоснования, предоставляемые органами досудебного следствия в качестве оснований для ареста корпоративных прав.

Интересно, что еще несколько лет назад арест корпоративных прав рассматривался прежде всего как механизм защиты, который владельцы долей в предприятиях могли использовать для защиты от недобросовестных посягательств, например от рейдерства. Пока же такой арест служит обычно противоположной цели – лишить акционеров возможности влиять на деятельность юридического лица, а нередко и лишить его возможности получать доходы от деятельности предприятия. Иными словами, служит неким инструментом "отжима" бизнеса.

Итак, зачем и как вообще арестовываются корпоративные права? Здесь, на первый взгляд, все просто: если инициатор ареста (тот же следователь или прокурор) аргументированно считает, что корпоративные права личности (например, право собственности на часть акций в акционерном обществе) могут быть объектом противоправных действий, орудием таких действий, или доказательством в уголовном производстве – он подает в суд ходатайство об их аресте, а суд, рассмотрев аргументы, принимает соответствующее решение.

Такое решение может осложниться тем, что, во-первых, понятие "корпоративные права" в украинском хозяйственном законодательстве размыто. Так, в частности, перечень корпоративных прав собственников акций не является исчерпывающим, что требует от суда конкретно указывать, какие именно права ограничиваются. Во-вторых, из-за дуалистической природы "корпоративных прав", а именно сочетания в этом понятии как имущественных, так и неимущественных прав собственника. Неимущественные права, при этом, говорят юристы, быть арестованными не могут. И, в-третьих, определяя "корпоративные права" как вещественные доказательства в производстве, прокурор или следователь должен четко придерживаться положений ч.1 статьи 98 Уголовно-процессуального кодекса, которым определен исчерпывающий перечень критериев понятия "вещественные доказательства". При несоответствии этим критериям, определение "корпоративных прав" в качестве вещественных доказательств, безусловно, будет подвергнуто сомнению.

Арест без аргументов?

Показательно в этом отношении дело об аресте корпоративных прав бенефициаров группы компаний РГК, (деятельность которой связывают с Дмитрием Фирташем). Напомним, в мае 2022 года Печерский районный суд Киева по ходатайству ГБР и Офиса генпрокурора наложил арест на корпоративные права, а именно на акции ряда бенефициарных владельцев юридических лиц операторов газораспределительных предприятий, в связи с проведением уголовного производства. Это решение вызвало серьезные вопросы по двум основным причинам.

Первый момент в том, что "обоснованием" ареста корпоративных прав в качестве вещественных доказательств стало… ничего. Просто следователь Главного следственного управления Государственного бюро расследований своим постановлением решил, что корпоративные права и уставный капитал ряда обществ являются вещественными доказательствами, и это свое "решение" предоставил судье в качестве аргумента, без дополнительных объяснений.

Второй, не имеющий интересный момент, касается, собственно, предмета самого уголовного производства, в рамках которого прокуроры просили арестовать корпоративные права. Речь идет о том, что досудебное расследование по этому производству расследуется по признакам, предусмотренным ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 Украины, а именно касается злоупотребления властью или халатности должностных лиц министерства энергетики. В частности, речь идет о заключении договоров между минэнерго и облгазами. При этом каким боком здесь корпоративные права и их владельцы – непонятно, их ведь ни в чем не обвиняют.

По логике, поскольку расследуются возможные правонарушения со стороны чиновников, арестовывать скорее нужно было бы корпоративные права министерства энергетики. Кстати, думаете, абсурд? Отнюдь. Печерский райсуд уже отмечался подобными арестами в отношении органов государственной власти, в частности, в 2018 году своим решением он арестовал корпоративные права Полтавского городского совета.

Да и вообще, самые "некоррупционные" статьи, по которым расследуется производство, похоже, были избраны не случайно, а чтобы рассмотрение дела не попало в ВАКС, то есть для обеспечения подсудности. Как известно, Печерский райсуд неоднократно упоминается в СМИ, как слишком "близкий" к власти, причем во все времена, хоть при Януковиче, хоть на нынешней.

В противовес Высший антикоррупционный суд, к формированию которого приложилось международное сообщество, обычно демонстрирует гораздо большую самостоятельность решений и более тщательную разборчивость в анализе аргументов сторон, поэтому вряд ли бы пропустил объяснение следователей типа "я решил, что это доказательства, значит доказательства".

Это подтверждает и отчет, опубликованный на сайте Государственного департамента США. Именно в нем говорится, что, несмотря на общий низкий уровень доверия к судебной власти в Украине, именно к Высшему антикоррупционному суду доверие на высоком уровне.

Виртуальность под вопросом

Поэтому когда дело по ходатайству адвоката владельцев арестованных корпоративных прав все же попало в ВАКС, неудивительно, что следователь судья принял решение об отмене ареста.

"Доводы прокурора следователь судья считает необоснованными, поскольку: (1) согласно сведениям, отраженным в выписке из ЕРДР как по состоянию на момент ареста имущества в 2022 году, так и на момент рассмотрения этих ходатайств, это уголовное производство не осуществляется в отношении вероятных противоправных действий бенефициарных владельцев юридических лиц, обладающих арестованными корпоративными правами; (2) никаких доказательств в подтверждение факта влияния бенефициарных владельцев юридических лиц, обладающих арестованными корпоративными правами, на должностных лиц этих юридических лиц с целью подписания протоколов разногласий как по состоянию на момент ареста имущества в 2022 году, так и на момент рассмотрения этих ходатайств, прокурором предоставлено не было", — говорится в определении следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 25 июня 2024 года.

Кроме того, судья обратил внимание на отсутствие аргументов со стороны прокуроров относительно использования корпоративных прав в качестве вещественных доказательств.

"В этом уголовном производстве арестованы были простые бездокументарные именные акции.

В то же время, анализ приведенных выше норм законодательства указывает на то, что акция как ценная бумага нет определенного физического и материального выражения в природе, а существует только виртуально, то есть в электронной форме, как запись на счете определенного депозитарного учреждения.

В связи с этим корпоративные права (акции) не могут сохранить на себе следы уголовного правонарушения, которое расследуется в этом производстве, поскольку они существуют только виртуально (в электронной форме), как записи на счетах определенных депозитарных учреждений, а потому по этим основаниям они не могут иметь признаков вещественных доказательств в этом уголовном производстве", — говорится в обосновании определения ВАКС

"Сами по себе корпоративные права (акции) не содержат признаков вещественных доказательств, определяющих ст. 98 УПК, об обстоятельствах, которые расследуются в этом уголовном производстве. Кроме этого, прокурором не доказано, что они могут быть использованы в подтверждение определенного факта или обстоятельств, устанавливаемые во время уголовного производства <…> Приведенное указывает на то, что прокурором не доказан факт возможности использования корпоративных прав (акций), как доказательств факта или обстоятельств, устанавливаемых во время уголовного производства, то есть имеющих значение для досудебного расследования, а других оснований для ареста имущества следственными судьями в определениях не было определено", — говорится в решении ВАКС.

Объективности ради отметим, что упомянутые корпоративные права владельцев РГК "прожили на свободе" совсем недолго – всего 3 дня. 27 июня ГБР подало во все тот же Печерский районный суд ходатайство за подписью прокурора Офиса генпрокурора относительно нового ареста указанных корпоративных прав, и на следующий день арест был возобновлен.

Почему решение ВАКС важно

Впрочем, прецедент, созданный ВАКС об отмене ареста корпоративных прав из-за отсутствия предоставления сознательной аргументации со стороны следственных органов, безусловно, будет иметь определенные последствия.

Прежде всего такое решение несколько опустит на землю представителей органов досудебного следствия, которые позволяют предоставлять судам бездоказательные (извините за тавтологию) доказательства. И покажет им, что даже если "свой" суд первой инстанции может по каким-то причинам проигнорировать подобный подход, другие суды вполне даже обратят на это внимание. Возможно, это заставит прокуроров более тщательно выполнять свою работу.

С другой стороны, решение ВАКС дает определенную надежду и определяет юридический инструментарий для других лиц, чьи корпоративные права, как они считают, были безосновательно арестованы украинскими судами. Таких, кстати, немало, среди них – серьезные игроки того или иного сектора экономики Украины (или, похоже, просто, "лакомые куски" для тех, кто желает и ресурс их прибрать в руки).

Схема "экспроприации" обычно не меняется — подконтрольное ОП ГБР через Печерский райсуд подает ходатайство о наложении ареста. Очень часто даже не ставя в известность владельцев корпоративных прав. Так произошло, например, в случае ареста корпоративных прав бенефициарных владельцев одного из лидеров нефтегазодобывающей отрасли – ЧАО "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння".

17 апреля 2023 года акционеры и руководство компании с удивлением узнали из прессы о решении об аресте корпоративных прав компании и передаче ее активов в управление АРМА, принятое, как водится, Печерским райсудом. Компания, кстати, на момент ареста показывала стабильную работу и генерировала прибыль.

В АРМА уверяли, что найдут управляющего, который значительно улучшит эффективность работы "Укрнафтобуріння". Но прообещались. В результате назначен управляющий или по непрофессионализму, или по другим непонятным причинам, пока отличился лишь тем, что потерял (не смог отстоять в суде) самый ценный актив компании – лицензию на разработку Сахалинского месторождения, в которое перед этим владельцы компании инвестировали более 6 миллиардов гривен. Из-за невозможности разработки этого месторождения компанией потери несет как государство (сотни млн кубометров недополученного газа, недополученные миллиардные налоги), так и акционеры компании.

Впрочем, через месяц после ареста, в мае 2023 года, адвокаты владельцев "Укрнафтобуріння" уже смогли однажды через суд на время отменить арест корпоративных прав. А после решения ВАКС по отмене ареста акций собственников РГК, адвокаты этой и других компаний смогут представить новые, более сильные аргументы, уже опираясь на это решение. Если, конечно, все украинские суды выйдут из "виртуальности" и перестанут считать предоставленные прокурорами мнимые доказательства вещественными.