Эвакуация в Харьковской области продолжается: выезд обязателен из сотен населенных пунктов (документ)

Людям оказывают гуманитарную помощь и предоставляют убежище

Более двух тысяч жителей приграничных громад Харьковской области с начала года вынуждены были покинуть свое жилье из-за активности врага. Обязательная эвакуация, в которую вовлечены как экипажи силовых ведомств на бронированных автомобилях, так и волонтеры на транспорте различных организаций, продолжается.

В ответе на запрос "Телеграфа" в Харьковской ОВА сообщили, сколько населенных пунктов должны оставить гражданские, и какую помощь оказывают переселенцам.

В апреле 2025 года под обязательную эвакуацию в Харьковской области подпадают в общей сложности 347 населенных пунктов в Богодуховском, Чугуевском, Харьковском, Купянском и Изюмском районах. В последнем, кстати, россияне стремятся захватить поселок Боровая, являющийся определенным логистическим центром. Поэтому, соответственно, враг активно атакует этот регион и пребывание в нем гражданского населения крайне опасно. Именно поэтому на заседании Совета обороны Харьковской области принималось решение о принудительном вывозе семей с детьми из некоторых населенных пунктов Боровской громады, а также Дворичанской, Купянской, Куриловской, Липецкой, Петропавловской, Великобурлукской и Кондрашевской. И как уверяют в Харьковской ОВА, "в настоящее время в этих населенных пунктах дети отсутствуют, в том числе дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки".

В некоторых громадах власти прибегли к принудительной эвакуации семей с детьми

Учитывая сложную ситуацию, процесс эвакуации разделен на два этапа. Первый этап выполняют полицейские, представители ГУ ГСЧС в Харьковской области и волонтеры только на бронированных автомобилях. В общей сложности таких машин используется 20. На втором этапе подключается обычный транспорт, предоставляемый 40 благотворительными, волонтерскими и общественными организациями. Это, например, БО "Подснежник", "Крылья Харькова", "Несокрушимая", "Координационный гуманитарный центр", ОО "Город добра", "Мирное небо", "Волонтер-68" и другие.

Активнее всего покидали села и поселки, приближенные к зоне боевых действий, жители Харьковщины в январе, тогда в общей сложности было эвакуировано 999 человек (в том числе 148 детей). В феврале — выехало 852 человек (в том числе 101 ребенок), в марте – 637 (из них 34 ребенка), за 10 дней апреля – 250 (в тому числе 30 детей).

Таким образом общее количество эвакуированных, сообщили в Харьковской ОГА, составило на середину текущего месяца 2738 гражданских лиц, среди которых 313 детей.

Три сотни деревень и поселков в зоне обязательной эвакуации

Пунктом, куда сразу попадают эвакуированные, в Харькове определено помещение коммунального учреждения "Харьковский научный лицей "Одаренность". Здесь взрослые и дети могут отдохнуть, получить гуманитарную помощь и зарегистрировать на получение денежной помощи — 10 800 гривен — от международных организаций. При потребности люди получаю предложение поселиться в местах временного проживания. Таких в Харьковской области выделено 76, в них сейчас проживает 7840 ВПЛ, в т.ч. эвакуированных из опасных районов области.

С начала года в местах временного проживания расселили более трехсот жителей

Как пояснили в областной военной администрации, первоначальный договор на проживание в таких адаптированных для нужд переселенцев местах заключается на полгода. Но он может быть продлен, если люди не получили возможность вернуться домой, или не нашли другое жилье.

Как сообщал "Телеграф", сейчас идет эвакуация и из населенных пунктов Сумской и Донецкой областей. И, если в первой области большинство жителей остается в пределах региона, надеясь вернуться в собственные дома, то во второй — возможность расселения ВПЛ есть только за пределами региона.