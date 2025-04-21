"Май станет самым непростым в году": эксперт рассказал, чего ожидать от армии РФ (карта)

"Пасхальное перемирие" должно было стать промежуточным этапом

Несмотря на "Пасхально перемирие" российского лидера Владимира Путина, ожидать снижения интенсивности наступления РФ в мае не стоит. Есть все больше предпосылок, что пятый месяц года станет катализатором для российских оккупантов.

Такое мнение высказал военный обозреватель Олександр Коваленко. Эксперт отметил, что так называемое "Пасхальное перемирие" должно было стать промежуточным этапом для формирования условий к последующей активизации.

"Если кто-то надеется на то, что российские оккупанты пойдут на "перемирие" и снижение интенсивности боевых действий – это ваши фантазии и не более того. Согласно имеющейся информации, на прошлой неделе практически все командующие российскими группами войск в Украине получили установку к активизации и наращиванию наступательных действий", — написал Коваленко.

Военный обозреватель отмечает, что основным направлением для удара будет Лимано-Купянская ось. Россияне, по всей видимости, активизируются по правому берегу Оскола и Чёрного Жеребца. Однако, как пишет Коваленко, их целью будет не оккупация Харьковской области и Харькова, ведь это им совсем не по силу, а именно отвлечение внимания.

Купянской и Лиманское направление на карте Deep State

"Да, они ставят перед собой целью выход в целом на левый берег Оскола и контроль над Купянском и Лиманом, но не сейчас. Сейчас это попытка отвлечения внимания от Донецкой области, в особенности от Константиновского направления, на которое РОВ (российские оккупационные войска) сосредоточило 8-ю ОВА (общевойсковая армия) и частично 51-ю", — пишет он.

Эксперт добавляет, что в ближайшее время мы увидим постепенное увеличение штурмовых действий на Лиманском направлении и по Купянску, в особенности по правому берегу силами 69-й МСД и 27-й ОМСБр. Лиманское же направление, пишет Коваленко, будут давить ценою истощения не только 20-й ОВА, но и передислокацией сил и средств 1-й ТА.

Однако за этим может последовать куда более интенсивное наступление на Константиновском направлении. И, как пишет Коваленко, не исключено, что в приоритете будет и Сиверское направление, потому что закрытие Торецкого плацдарма, где и оперируют 8-я и 51-я ОВА, открывают путь армии РФ на Константиновку с юга. А на Лиманском направлении, по оценке обозревателя, действия 25-й ОВА закрывают вопрос Серебрянского леса, с охватом 20-й ОВА направления с севера, а Сиверское направление – прямой удар с выходом на Славяно-Краматорскую агломерацию.

Торецкий плацдарм в направлении Константиновки на карте Deep State

"И на словах, вроде как у РОВ, всё схвачено, а на деле? А на деле, проблему создают СОУ (Силы обороны Украины), которые продолжают держать оборону и сохранять боеготовность невзирая ни на какие финты ушами Кремля.

Но, стоит понимать, что постепенное наращивание активности РОВ во второй половине апреля, перерастёт в полную катализацию их действий именно в мае. Наверное, именно май в 2025 году может стать самым непростым во всём году", — подходит к итогу Коваленко.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги "Пасхального перемирия" и рассказал, сколько раз россияне его нарушили.