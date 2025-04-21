Самый маленький из бакланов оказался под угрозой исчезновения в Украине (фото)

Несмотря на постепенное увеличение популяции с конца 1990-х годов, малый баклан остается под охраной Красной книги и международных конвенций из-за угроз разрушения его природных поселений.

Малый баклан (Phalacrocorax pygmаeus) — это одна из самых интересных птиц семьи баклановых, проживающая на территории Украины и других регионах Юго-Восточной Европы, Северо-Восточной Африки и Малой Азии. Он является самым маленьким бакланом, который гнездится в нашей стране, и одним из трех видов бакланов, встречающихся на украинских водоемах.

Малый баклан преимущественно гнездится на юге Украины, особенно в дельтах Дуная, Днестра, Днепра, а также на Восточном Сиваше. С конца 1990-х годов его численность возросла, и он начал осваивать новые территории, иногда встречаясь даже в центральных и западных регионах страны, в частности в Киевской области и Закарпатье.

Внешний вид и особенности

Длина тела баклана малого колеблется от 45 до 55 см, а размах крыльев достигает 75-90 см. Вес птицы — около 650-800 граммов. В период размножения птица имеет темно-каштановую голову и шею, а остальное оперение черного цвета с белыми черточками на голове и туловище. Крылья блестят металлическим сине-фиолетовым оттенком. Клюв и лапы темно-бурые, а глаза — темно-коричневые. Внебрачное оперение более тусклое, без белых черточек и металлического блеска, с желтоватой кожей возле клюва.

Биологические особенности

Эта птица является моногамной и гнездится в больших колониях, часто вместе с другими водоплавающими птицами. Гнездование начинается в конце марта — начале апреля. Кладка насчитывает от 3 до 7 яиц, которые насиживают оба родителя. Молодые птицы начинают летать примерно через 2–2,5 месяца после вылупления и достигают половой зрелости в возрасте 2–3 лет. Основным кормом баклана является мелкая рыба, а также ракообразные, земноводные и водные насекомые.

Численность вида и угрозы

В 1980-х годах в мире насчитывалось примерно 13 тысяч бакланов малых, из которых 6,2-7,5 тысячи пар жили в Европе. Основными угрозами для баклана малого являются уничтожение и трансформация водноболотных угодий, случайные попадания в рыболовные орудия, незаконный отстрел, а также неблагоприятные климатические условия, в частности суровые зимы.

Меры охраны

Баклан малый занесен в Красную книгу Украины со статусом "исчезающий". Он также охраняется на международном уровне, в частности в соответствии с Боннской и Бернской конвенциями. В Украине этот вид охраняется в заповедниках Дунайском и Черноморском, а также в Нижнеднестровском национальном парке. Важным является сохранение природных водоемов, таких как озера Кугурлуй и Картал в дельте Дуная.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что редкая птица – охотник на гадюк исчезает в Украине. Основу его пищу составляют в частности ужи и гадюки.