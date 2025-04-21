Путин пообещал подумать над прекращением садистских атак и снова соврал про Сумы: свежие заявления президента РФ

Глава России снова сделал несколько заявлений

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "всегда хорошо относится к перемирию" и именно поэтому выступила с так называемой "инициативой прекращения огня на Пасху". Он выразил циничную надежду, что Украина "так же позитивно" воспринимает мирные инициативы.

Об этом российский диктатор заявил 21 апреля, передает ряд пропагандистских СМИ. По словам Путина, несмотря на то, что украинские военные якобы "почти пять тысяч раз нарушили перемирие", в целом на Пасху фиксировалось снижение активности на фронте.

Комментируя предложения стран Запада по введению моратория на удары по гражданской инфраструктуре, Путин отметил, что Россия "их проанализирует и ответит". В то же время, он в очередной раз обвинил Киев в использовании гражданских объектов в военных целях, вспомнив якобы подготовку ракетных испытаний в Одессе с участием иностранных партнеров.

Отдельно президент РФ прокомментировал российский авиаудар по центру Сум 13 апреля, в результате которого ранения получили 120 человек, а погибло – 34. Он повторил тезис, который до этого уже использовали пропагандисты и заявил, что там якобы происходило награждение военнослужащих Сил обороны Украины, участвовавших в операции на территории Курской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что боевые действия на фронте в Украине полностью возобновились после завершения так называемого "пасхального перемирия", объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Режим временного прекращения огня формально продолжался до полуночи 21 апреля.