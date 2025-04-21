Трамп принял приглашение на вечеринку "техно-фашистов", несмотря на возмущение

В этом году мероприятие сопровождают скандалы

Президент США Дональд Трамп примет участие в традиционном Пасхальном катании яиц на Южной лужайке Белого дома. В этом году мероприятие впервые вызвало громкий резонанс из-за участия крупных технологических корпораций — Meta, Amazon, YouTube и других, получивших возможность разместить свою символику непосредственно на территории резиденции президента США.

Об этом сообщили на странице первой леди США Мелании Трамп. Организацией мероприятия занималась частная компания Harbinger, предложившая брендам участие за $75–200 тысяч с правом "нейминга" локаций, размещение логотипов, брендированных корзин и даже участия в закрытом бранче с Меланией Трамп.

Как уточняется, подобная коммерциализация детского праздника вызвала возмущение среди экспертов по этике и части политической прослойки общества, которая имеет привилегированное положение. К тому же участие Meta, которое находится под антимонопольным расследованием всего в нескольких кварталах от места происшествия, лишь подлило масла в огонь.

На фоне празднований, как отмечают критики, продолжается давление на свободу слова, сворачивание политики разнообразия в компаниях-спонсорах и их публичное сближение с Трампом. Например, Марк Цукерберг, на днях дававший показания по делу FTC, публично поддержал действующего президента и сократил меры по борьбе с дезинформацией. Подобный курс поддерживают и Джефф Безос, и Илон Маск.

Что такое Пасхальный забег с яйцами в Белом доме

Пасхальный забег с яйцами (Easter Egg Roll) — традиционный американский праздник, который проходит ежегодно на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Его главная изюминка – игра для детей, в которой нужно катать пасхальные яйца ложками по траве.

Официально традицию положили начало в 1878 году при президентстве Резерфорда Гейса, хотя первые упоминания о таких играх датируются еще временами Авраама Линкольна. Праздник стал настолько популярен, что его организацией традиционно занимается первая леди США, а участие в нем принимают тысячи детей из разных штатов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Илон Маск может возглавить один из самых амбициозных оборонных проектов администрации Дональда Трампа. Его компания SpaceX стала главным претендентом на участие в создании американской системы противоракетной защиты, известной под названием "Золотой купол".