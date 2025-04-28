Тепло возвращается, а вместе с ними ветры и облачность. Насколько прогреется Киев в эти дни

В течение 28-30 апреля в Киеве предполагается более или менее благоприятная погода, но местами могут бушевать ветры

Похолодание в Киеве скоро завершится и горожане снова будут наслаждаться летней температурой. Однако в столице 29-30 апреля также прогнозируются ветры и облачность, которые могут немножко испортить настроение.

Самым теплым днем среди других предполагается вторник, когда температура в обед повысится до +21 градуса. Хотя в этот день ожидаются самые сильные ветры, сообщили в Meteofor.

Понедельник, 28 апреля, принесет в город небольшую облачность, но без дождей. Воздух днем прогреется до +16 градусов, хотя ночью остыл до +1 градуса. Сила ветра в этот день не превысит умеренных 6 м/с.

Уже во вторник, 29 апреля, облаков на небе станет больше, но погода по-прежнему будет теплой. Дневная температура достигнет +21 градуса, а ночью ожидается всего +6 градусов. В течение утра-вечера стоит готовиться к свежим ветрам, сила которых будет колебаться от 8 до 10 м/с.

Среда, 30 апреля, также обещает быть облачной. Показатели на термометрах в дневное время вырастут до +20 градусов, а ночью опустятся до +11 градусов. Самые сильные ветры прогнозируются днем — свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине пошел снег в конце апреля.