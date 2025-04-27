Из крайности в крайность: как менялись заявления Трампа о конце войны в Украине (инфографика с датами)

Действующий американский лидер постоянством не отметился

Президент США Дональд Трамп уже стал известным для украинцев своими противоречивыми заявлениями, из которых не всегда можно понять, о чем он думает. Весьма показательными в этом плане являются его слова о войне в Украине.

"Телеграф" решил напомнить, как менялась риторика американского лидера. Ведь с момента его заявления о том, что он способен "закончить войну за 24 часа" прошло уже больше трех месяцев.

Слова о завершении войны за сутки прозвучали еще в июле 2023 года в интервью CNN. Тогда он говорил, что боевые действия будут закончены еще до того, как он войдет в Овальный кабинет. В те времена и вплоть до момента выборов Трамп постоянно расхваливал свой "блестящий план", но ни разу не озвучивал его подробности.

Однако уже 7 января 2025 года, после победы на выборах, Трамп выразил мнение, что война может стать намного хуже и выразил надежду, что ее удастся завершить за шесть месяцев.

Немного больше оптимизма в его заявлениях появилось уже после встречи украинской и американской делегаций в Джидде (Саудовская Аравия) в марте. Тогда стороны договорились о полном прекращении огня на 30 дней, после чего Трамп сказал, что оно вступит в силу "в течение нескольких дней". В конечном итоге Россия не приняла условия и всё "прекращение огня" ограничилось слабеньким мораторием на удары по энергетической инфраструктуре, который россияне все равно соблюдать не стали.

В конце апреля Трамп признался, что заявление о завершении войны за 24 часа было шуткой. Однако спустя несколько дней и одну короткую встречу с президентом Украины, американский лидер вновь высказал убеждение, что "сделка" близка.

Как сообщалось ранее, Трамп и Зеленский провели короткую встречу перед похоронами Папы Римского. Их разговор длился около 15 минут.

Зеленский после этого сообщил, что разговор был очень "продуктивным", но не стал вдаваться в подробности. Трамп же после этого внезапно написал сообщение, в котором усомнился в том, что Владимир Путин хочет достичь мира.