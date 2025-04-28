Почти пожизненное? Сколько Янукович должен отсидеть в тюрьме

Первая судимость была еще в 17 лет

Экс-президент беглец Виктор Янукович получил очередной тюремный срок. На этот раз его судили за незаконную переправку через границу и подстрекательство к дезертирству.

Об этом сообщил Офис Генпрокурора. В то же время "Телеграф" решил выяснить, какая общая продолжительность приговоров Януковича.

Отметим, что 28 апреля 2025 экс-резидент получил 15 лет лишения свободы по решению Подольского районного суда Киева. Януковича осудили за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 УК Украины).

Сколько всего тюремного срока получил Янукович

Экс-президент в 2019 году был заочно осужден за госпредательство. Тогда Оболонский районный суд Киева назначил ему 13 лет лишения свободы. Янукович был признан виновным в содействии незаконной аннексии Крыма Россией. Он обратился к главе РФ Владимиру Путину с просьбой ввести российскую армию в Украину.

Кроме этого у Януковича есть и ранние судимости в юном возрасте. Так, в 1967 году 17-летний Янукович был приговорен к 3 годам тюрьмы из-за ограбления. Уже в 1970 году он был повторно осужден за причинение телесных повреждений средней тяжести. Однако через 8 лет это решение отменил Донецкий областной суд из-за "отсутствия состава преступления".

То есть, общий срок актуальных судимостей Януковича составляет 28 лет, а если учитывать все приговоры судов — 31 год. Но с 2019 года экс-президента судят заочно, ведь он сбежал из Украины. Заметим, что Януковичу сейчас 74 года, то есть если бы он отбывал наказание в Украине, это был бы пожизненный срок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит "чайный домик" Януковича в Крыму.