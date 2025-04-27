"Есть повод для оптимизма": Рубио сделал новое заявление о завершении войны России против Украины

В США объяснили, почему нет новых санкций против России

Соединенные штаты не вводят санкции против Москвы, поскольку "хотят сблизить стороны конфликта". При этом там понимают, что завершение войны России против Украины "недостаточно" близко.

Об этом рассказал государственный секретарь США Марко Рубио в эфире канала NBC. По его словам, предстоящая неделя будет критической.

"Мы все еще надеемся увидеть, что эти усилия (по завершению войны, — ред.) работают дипломатически и мы хотим свести стороны ближе друг к другу", — сказал Рубио отвечая на вопрос, почему президент Дональд Трамп до сих пор не ввел санкции против России.

По его словам, как только санкции будут введены, все будут "обречены на еще два года войны". При этом Рубио сказал, что в мире якобы нет другой страны, которая говорит одновременно с Россией и Украиной и может посадить их за стол переговоров. По его словам, сейчас в Вашингтоне заняты оценкой того, насколько мир стал ближе за 90 дней работы команды Трампа, а также стоит ли на это тратить время дальше.

"Есть поводы быть оптимистичными, но также есть поводы выражать обеспокоенность. Это сложно. Если бы это была простая война для решения, то ее бы решил кто-нибудь другой много времени назад. Но сейчас единственным, кто это может сделать это президент Трамп. И мы делаем все возможное, чтобы увидеть в ближайшие дни, можем ли мы это сделать", — сказал Рубио.

Он отметил, что ближайшая неделя станет "критической" для определения того, стоит ли США дальше тратить на урегулирование свое время или занять другими проблемами.

"Мы хотим, чтобы это случилось (мир, — ред.). Есть причины быть оптимистами и есть причины быть реалистами. Мы близки, но мы не достаточно близки", — подчеркнул глава Госдепартамента.

Как сообщалось ранее, Трамп на похоронах Папы Римского пообещал президенту Эстонии, что не будет выходить из переговоров по урегулированию российского вторжения в Украину.