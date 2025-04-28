Солнце пока спокойное, хотя на нем 9 групп пятен. Когда ожидать новых магнитных бурь

На графике есть две новые магнитные бури, которые прогнозируются на этой неделе

Магнитной бури пока нет на Земле. Низкая солнечная активность прогнозируется в ближайшие дни, хотя на светиле "живет" до 9 групп солнечных пятен.

Сейчас девять групп солнечных пятен находятся на солнечном диске. Ни одно из них не вспыхивает, поэтому геомагнитная "тишина" должна сохраниться в течение следующих 24-48 часов, как сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Магнитные бури в течение 28 апреля-4 мая 2025 года.

В Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, был обновлен график геомагнитных колебаний.

Согласно ему в понедельник, 28 апреля, на Земле держится низкая солнечная активность. Такая геомагнитная ситуация прогнозируется до конца апреля. А уже 1 мая ожидается средняя магнитная буря в 4 балла, которая на следующий день, 2 мая, вырастет до сильной 5-балльной.

Однако она будет недолгой и в выходные снова ожидается тишина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине пошел снег в конце апреля.