Крупнейший гипермаркет Украины не работает: что говорят клиентам

"Телеграф" узнал, какая причина

ТЦ "ЭпицентрК" и супермаркеты "Эпицентр-Экспресс" временно не работают 28 апреля. Технические проблемы наблюдаются по всей сети.

"Телеграф" обратился в службу поддержки. Там ответили, что проводятся работы по улучшению функционала.

"Сейчас мы проводим работы по улучшению функционала. В связи с этим этот сервис временно недоступен. Мы стараемся быть лучше для Вас", — говорится в сообщении.

Местные паблики Киева пишут, что сеть гипермаркетов "Эпицентр" якобы подверглась мощной хакерской атаке ночью. По состоянию на 8 утра ни в одном из магазинов Киева невозможно приобрести любой товар. Из других городов поступает такая же информация. ИТ специалисты пока не сообщают сроки устранения проблем. Официального комментария компании пока нет.

Напомним, 26 апреля 2025 года, украинцы столкнулись с серьезными перебоями в работе банковских сервисов и популярных онлайн-приложений. В социальных сетях активно распространяется информация о том, что не проходят оплаты карточками в магазинах, метро, а также через Apple Pay и Google Pay.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Telegram произошел крупный сбой, повлиявший на пользователей в Украине и России. Многие люди жаловались на трудности с использованием приложения.