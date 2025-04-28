Изменения в платежках: чего ждать с 1 мая

Как изменятся цены на газ и электроэнергию для украинцев в последний месяц весны

С 1 мая в Украине изменятся не только тарифы на мобильную связь. Часть украинцев будет больше платить за коммунальные услуги, хотя основные тарифы на газ и свет остаются без изменений.

С 1 мая стоимость электроэнергии для украинцев остается на уровне 4,32 грн за киловатт-час. Правительство заявляло, что повышение тарифов после 30 апреля не планируется.

Однако уже через несколько дней начнут платить больше потребители с электрическим отоплением – льготный тариф для них истекает 30 апреля. До этой даты за потребление до 2000 кВтч они платили 2,64 грн за киловатт-час. Теперь для них будет действовать стандартная ставка – 4,32 грн.

Цена на газ с 1 мая также остается неизменной – 7,96 грн за кубометр для большинства украинцев. Поставщиком для более 90% населения является "Нефтегаз" — тариф зафиксирован до 30 апреля 2026 года. Цены других поставщиков могут колебаться ежемесячно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о проблеме тарифов на водоснабжение. Из-за центрального регулирования стоимости услуги для крупных городов водоканалы областных центров оказались на грани поставки воды по графикам — это может начаться с 1 мая в Полтаве.