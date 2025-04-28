Добрый знак для Украины? Аист на Закарпатье необычно "украсил" гнездо (фото)

"Телеграф" показывает щемящие фото, как сделал мужчина

В городе Перечин Закарпатской области аист принес в гнездо флаг Украины. Пользователи сети подозревают, что так проявляется знак чего-нибудь хорошего.

Об этом сообщил пользователь Евгений Весельский в Facebook. Муж опубликовал соответствующие фото.

"В Перечине аист утром принес в гнездо флаг Украины. Без слов сказал главное: здесь — мой дом, моя земля. Даже птица знает, где ее сердце", — написал мужчина.

В комментарии "Закарпатью 24" мужчина уточнил, что это и еще несколько других гнезд, расположенные на территории предприятия, где он работает. Их уже более 20 лет назад сделали для птиц его друзья. А гнездо, куда аист принес флаг, почти всегда обжито.

Владелец предприятия очень большое внимание уделил тому, чтобы у ячеек было много лягушек: для них обустроили даже специальные лужи и озерца. Также вокруг гнезд есть три знака, которые предупреждают, что "лягушки под охраной".

Потому, говорит мужчина, аисты и любят обживаться в этом городе. Пользователи же соцсетей в комментариях к его фото отмечают: то, что аист украсил свой дом флагом Украины, может быть хорошим знаком к чему-то хорошему.

Ранее "Телеграф" писал, чему стоит радоваться, если аист прилетел в дом.