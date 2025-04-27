Трамп "послал" Макрона и что-то пообещал Зеленскому: детали разговора на похоронах Папы попали в СМИ

Некоторые фрагменты разговора попали на видео

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп перед похоронами Папы Римского Франциска провели короткую встречу, которая вызвала много вопросов по всему миру. И хотя лидеры двух стран старались, чтобы содержание их разговора осталось в секрете, однако читатели по губам уже смогли извлечь некоторые фрагменты их диалога.

В частности эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг смогла расшифровать некоторые фразы по единственному короткому ролику, которые есть в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Судя по тому, что оба лидера сильно наклонились вперед во время разговора, они не хотели, чтобы содержание их разговора стало известным. Наверное потому, что Трамп тогда предложил Зеленскому некоторые "заверения".

По словам Хиклинг, украинский президент на одном из этапов разговора сказал: "Я бы хотел, чтобы вы это сделали, но не таким образом". Глава Белого дома после этого ответил "Это очень интересная стратегия, вы даете уверенность".

При этом эксперт заметила, что Трамп не был рад компании президента Франции Эммануэля Макрона.

"Вы здесь не на своем месте, мне нужно, чтобы вы оказали мне услугу, вам здесь не место", — сказал Трамп Макрону, как бы намекая, что хотел поговорить с Зеленским наедине.

Украинский президент в ответ на это согласительно кивнул, а Макрон затем "неловко" отвернулся.

Как сообщалось ранее, Трамп и Зеленский провели короткую встречу перед похоронами Папы Римского. Их разговор длился около 15 минут.

Зеленский после этого сообщил, что разговор был очень "продуктивным", но не стал вдаваться в подробности. Трамп же после этого внезапно написал сообщение, в котором усомнился в том, что Владимир Путин хочет достичь мира.