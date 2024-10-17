НААН. Эксперты на стороне ученых, а не рейдеров

Война для одних – трагедия, для других – шанс. Война не успевает сепарировать порядочных и мерзавцев из-за своих жестоких цейтнотов. Но война удобна для негодяев всех мастей.

Сегодня оперились даже лузеры рейдерской линейки…

А еще теперь войной пытаются прикрыть довоенные хвосты, выйти белыми и пушистыми из дел с брутальными грабежами людей и государства.

Дел с миллионными сделками и криминальными схемами, в которых очень часто задействованы люди, призванные стоять на страже закона и правосудия. Похоже, они искренне полагают, что война смиксует белое и черное. Но нет.

Страна больна мерзавцами, и никакой "Пфайзер" не придумает антивирусное лекарство против украинской коррупции и "быковского" использования власти, погон, мантий…

Но период всеобщего национального очищения уже на пороге. Поэтому это уже на вылете, на форс-мажоре, потому что неминуемая справедливость найдет всех. Хотелось бы.

Урвать, пока ты при деле, пока за тебя гибнут на фронтах, пока наверху такие, как ты, даже стало драйвом для мерзавцев. Это действительно отвратительный пир во время всенародной беды. Это административная чума в тылу здоровой нации, задействованной на фронте.

Буквально на днях "Экономическая правда" подробно расписала, как креативные грабители присваивали тысячи гектаров государственных земель по разным, но уже хорошо апробированным схемам.

Речь шла о том, как, скорее всего, используя свое служебное положение, прокуроры, чиновники Госгеокадастра, представители власти и бизнеса захватили путем подтасовки, фальсификации документов, использования пробелов в законодательстве почти 80% государственного предприятия "Опытное хозяйство "Дмитровка". Под собственные поля и элитные жилые комплексы.

На каждом этапе использовалось беспрецедентное административное давление на руководство предприятия, занимавшегося садоводством, и его ученых.

Бенефициарами настроенного на захваченных грунтах с использованием "черных" нотариусов, проплаченных атошников, чиновников Киево-Святошинской РГА и Госземагентства, а также Фонда госимущества, стали родственники тех, кто, похоже, используя свое служебное положение и погоны, провернул масштабные криминальные сделки.

Но главная проблема в том, что такие схемы системные, рейдеры работают как по лекалам, а те структуры, которые за деньги пытаются придать этим сделкам хоть какой-то легальный вид, похоже, поставили это на поток.

Поэтому дмитровское дело непосредственно перекликается и с другими подобными аферами. Например, с бесцеремонным и грубым захватом земель элитного научного полигона ННЦ "Институт земледелия НААН" и Опытного хозяйства "Чабаны" на одесской трассе под Киевом, где граничат села Чабаны и Гатное, делом Сольского и т.д.

Сейчас на этом месте, прямо на трассе Киев — Одесса, возведен многоквартирный комплекс на 20 подъездов. Квартиры в доме продавались по самым высоким рыночным ценам.

А построен он непосредственно на землях экспериментально-производственной базы для проведения исследований, испытаний и доработки научных разработок. На конкретно научном полигоне – опытном поле.

В этой афере по захвату государственных научных земель, по моей информации, тоже были задействованы чиновники райгосадминистрации, работники прокуратуры, СБУ, НАБУ, Госгеокадастра. Ни одна из многочисленных жалоб администрации НААН и подчиненных ей института и госпредприятия не подействовала. НАБУ ответило, что это не их компетенция.

Все попытки защитить государственную землю от рейдеров были проигнорированы.

Более того, сразу же начали фабриковать уголовное производство против жалобщиков, задействовав детективов того же НАБУ.

И вскоре с подачи детектива этой структуры появилось дело уже против ученых. Им инкриминировали отчуждение, а точнее, передачу в фонд земель запаса сельскохозяйственного назначения Гатненского сельского совета, Киево-Святошинского района, 15 гектаров давно не обрабатывавшихся технических земель.

Однако детектив, задействованный, похоже, для того, чтобы организовать мощную дымовую завесу вокруг строительства на элитном научном полигоне многоэтажки, упорно пытался классифицировать этих 15 гектаров как особо ценные земельные участки, не имея ни одного документального подтверждения.

Натягивая этим стоимость до суммы, после которой наступает юрисдикция НАБУ. Никакие аргументы и документы, которые свидетельствовали об обратном, во внимание не были приняты. Как и законодательная база. Хотя есть правовое заключение эксперта Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины о том, что ущерб государству не нанесен…

Афера удалась. Сегодня огромная многоэтажка уже заселена полностью, а дело, возбужденное детективом НАБУ, уже более 3 лет рассматривается в Антикоррупционном суде…

Причем у него много интересных моментов, даже очень интересных, как для широко разрекламированной антикоррупционной структуры. Странным образом, прокурор САП отсепарировал от круга обвиняемых 5 высокопоставленных должностных лиц, оставив 9 обвиняемых ниже по рангу, против которых выступает в суде. Таковы реалии Законодательства.

И что главное, пятерых вывели из-под обвинения по формулировке — отсутствие улик. То есть доказательств, что коллегиальное решение они принимали незаконно, против 5 нет. А против 9 других, синхронно с ними поднимавших руки, есть. Вот так.

Поэтому можно надеяться, что суд наконец, выяснив все обстоятельства этого бесперспективного и надуманного, по мнению адвокатов, дела, постановит, что доказательств вины и девяти фигурантов тоже нет. Иначе это будет очень странным юридическим прецедентом.

Но сейчас не об этом. А о том, как рейдеры подменяют понятия и манипулируют законодательством, используя малейшие пробелы в нем.

По мнению экспертов, ключевым является классификация земель и их назначения, а также путаница со статусом научного учреждения и государственного научного предприятия, работающего на хозрасчете.

По этому поводу руководство НААН даже обращалось с просьбой четко разъяснить действующее законодательство по этому поводу в Министерство образования и науки Украины и Министерство юстиции, Кабинет Министров Украины, Госгеокадастр и т.д.

А вот позиция экспертов.

Приводим вывод о классификации почв, определенный законодательно.

"Вид целевого назначения земельного участка определяется в соответствии с установленными законодательством требованиями. И здесь речь идет о конкретном направлении использования земельного участка и его правовом режиме в пределах соответствующей категории земель.

Понятие и состав особо ценных земель выписаны в ст. 150 Земельного кодекса Украины, а перечень особо ценных почв определен приказом Государственного комитета Украины по земельным ресурсам "Об утверждении перечня особо ценных групп почв" от 6 октября 2003 №245. По шифрам и полным названиям агропроизводственных групп грунтов и группам почв общегосударственного и регионального значения.

Опытное поле является типом земель научного подразделения, научных учреждений и высших учебных заведений. Земли исследовательских полей используются в основной деятельности научных учреждений и высших учебных заведений для проведения фундаментальных исследований, прикладных научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок.

А также для предоставления научно-технических услуг, проведения научной и научно-технической экспертизы, подготовки научных кадров, развития и сохранения научной инфраструктуры. Так определил законодатель.

Как и то, что расположение опытных полей определяется научными учреждениями и учебными заведениями самостоятельно, в соответствии с планами, утвержденными этими же научными учреждениями!

То есть особенно ценными землями являются исключительно земли опытных полей, а не все массивы земель, переданные научному учреждению государством.

Классификация особо ценных земель Украины делится по следующим категориям: "Земельные участки сельскохозяйственного назначения, включающие земельные участки, предоставленные для производства сельскохозяйственной продукции, осуществления сельскохозяйственной научно-исследовательской и учебной деятельности, размещения производственной инфраструктуры, в том числе инфраструктуры оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, или назначенные для этих целей земельные участки предназначены для деятельности в сфере предоставления услуг сельскому хозяйству и прочее.

Так вот, ч. 1 ст. 150 Земельного кодекса Украины определено, что к особо ценным землям в составе земель сельскохозяйственного назначения относятся: черноземы неэродированные несолонцоватые на лесных породах; лугово-черноземные незасоленные несолонцеватые суглинистые почвы; темно-серые оподзоленные почвы и черноземы оподзоленные на лесах и глеистые; бурые горно-лесные и дерново-буроземные глубокие и средне глубокие почвы; дерново-подзолистые суглинистые почвы; коричневые почвы Южного побережья Крыма, дерновые глубокие почвы Закарпатья.

А торфяники с глубиной залегания торфа более одного метра и осушенные. Земли, принадлежащие "Массандре" и земли природно-заповедного, природоохранного назначения и историко-культурного назначения", — отмечают специалисты.

Все это определено законодательными актами. Итак, самовольно, по своему усмотрению классифицировать земли как особо ценные ни органы местной власти, ни тем более представители правоохранительных структур, как это было в Чабанах, не могут!

Теперь о полномочиях бюджетных научных учреждений и хозрасчетных государственных предприятий. На нашем конкретном примере.

Вот что и на этот счет думают эксперты и отмечают украинские законы.

"Национально-научный центр "Институт земледелия НААНУ" является неприбыльным государственным бюджетным научным учреждением. Согласно ст. 1 Устава ННЦ "ИЗ НААНУ". А опытное хозяйство "Чабаны" Национально-научного центра "Институт земледелия НААНУ" является государственным предприятием, согласно ст. 1 Устава ГП ДГ "Чабаны" ННЦ "ИЗ НААН".

То есть это юридические лица разных организационно-правовых форм. Уставом предусмотрено, что последнее является государственным коммерческим унитарным предприятием, действующим на основе государственной формы собственности, как самостоятельное предприятие. И по принципу полного хозяйственного расчета.

Средства же, полученные предприятием за счет доходов от хозяйственной деятельности, остаются в полном распоряжении предприятия и используются самостоятельно на цели, определенные его уставом.

Предприятие самостоятельно решает вопросы своей хозяйственной деятельности, из которых определяет структуру управления. А также вступает в договорные отношения с другими учреждениями, предприятиями и организациями. Организационно-правовой его формой является статус — государственное предприятие.

А отношения между научным учреждением и предприятием строятся на основании договоров. То есть государственное предприятие и научное учреждение ведения НААН — это отдельные юридические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке.

У них разный юридический статус, а их отношения строятся исключительно на договорной основе!

Причем статус научного учреждения никак не может распространяться на государственное предприятие.

Но что мы имеем на практике, учитывая упомянутое сомнительное уголовное дело и затяжные судебные слушания по его последствиям? И следователи, САП путают эти статусы обоих юридических лиц или не разобрались. И уровни их ответственности.

А что хуже всего, по своему усмотрению занимаются классификацией земель, собственноручно определяя, какие из них особенно ценные в научном смысле. На чем, в принципе, и базируются их обвинительные приговоры, которые я считаю бестолковыми.

Поэтому можно трактовать, что равноудалены и отношения унитарного государственного предприятия — Опытное хозяйство "Чабаны" Национально-научного центра "Институт земледелия НААН" непосредственно с НААН. Которая может влиять на его хозяйственную деятельность и принятие юридических решений ограниченно. Совещательно и рекомендательно.

Что делает обвинение должностных лиц НААН в каких-то прямых действиях некорректным, неправомерным.

Однако это следствием проигнорировано, как и то, что участок, который им инкриминирован должностным лицам НААН, не особенно ценен, не является научно-исследовательским полем, а имеет вторую категорию", — говорит эксперт.

Возвращаясь к незаконному захвату под строительство многоквартирного дома на 20 подъездов, его возвели как раз на землях уникального опытного полигона на особо ценных научных землях. К случаю, где не перебирали и полностью игнорировали классификации и законы. Нужен был именно этот участок, потому что он расположен на очень удачной развязке рядом с магистралью Киев — Одесса.

Короче, своего добились. Землю у научных работников отобрали, дом построили, заселились. Так почему же люди, по странным и неуверенным обвинениям, и дальше вынуждены регулярно ходить на судебные заседания, где по половине из них уже определено, что доказательств и состава преступления нет?

А проплаченные СМИ продолжают огульно поливать их грязью.

Без вины виноватых.

Мы подбили статистику, свидетельствующую о постоянном силовом давлении на НААН и его подразделения. О проведении так называемых проверок и "масок-шоу" по состоянию на 01.05.2024 года.

Так вот, из 32 уголовных производств в 28 случаях подозрения не вручались!

В судебном разбирательстве в отношении НААН за весь период находилось 22 дела, абсолютное большинство из которых касалось признания недействительными или обжалования условий хозяйственных договоров, споров о возмещении ущерба.

Один суд касался признания недействительным договора о совместной обработке земли, в другом Институт НААН выступил с иском в Российскую Федерацию о возмещении ущерба на 35,5 миллиона гривен. Он, кстати, полностью удовлетворен.

Но обычно пресса пишет преимущественно только об обысках и масках-шоу, как их называют в народе, не стараясь проверить, а как завершились дела, которым пытались придать наибольшую огласку, формируя негативный флер вокруг Академии.

И, вероятно, именно это сыграло свою роль и при формировании мнения депутатов Верховной Рады, которые так охотно позволили пустить под нож научные полигоны государства.

Земель, за которые происходила ожесточенная борьба с привлечением силовиков и судей, приблизительно насчитали 90 тысяч гектаров.

То есть это было обычное агрессивное давление для достижения собственных интересов под прикрытием САП.

Вот такая история.