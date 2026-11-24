Суд перевел Александра Лицкевича из СИЗО под круглосуточный домашний арест

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На фоне уголовных производств по делу о контрабанде люксовых часов и нападении на правоохранителей расследования об Александре Лицкевиче оказались под жалобами о нарушении авторских прав. Одно из обращений к Google касалось двух версий материала "Телеграфа".

Как это было сделано

Схема работает так: спорные изображения загружают на сторонний сайт, а в жалобе заявитель назвал первоисточником свой аватар в профиле OnlyFans. Затем в Google подают DMCA-жалобу, после которой страницы могут автоматически исчезнуть из поиска. Чтобы ускорить блокировку, ссылки на материалы "Телеграфа" добавили в список со сторонним сервисом, представив удаление критических публикаций как борьбу со "слитым" контентом.

Жалоба на издание из-за предполагаемого нарушения авторских прав (DMCA)

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Пользователь под именем Aleksandr Lytskevych подал в Google жалобу о нарушении авторских прав, назвав аватар в профиле OnlyFans первоисточником изображения. Уже 17 ноября Google сообщил редакции о блокировке в поиске двух версий расследования об Александре Лицкевиче и Lux Groups.

Жалобу подал пользователь под именем Aleksandr Lytskevych

"Телеграф" нашел жалобу в Lumen Database, международном реестре таких обращений. Заявитель подал ее 16 ноября 2026 года и добавил в один перечень украинскую и русскую версии февральского расследования, а также ссылку на сторонний сервис.

Не только "Телеграф": кто еще пострадал

18 ноября "СтопКор" также сообщил о жалобе с требованием удалить из Google его расследование о Лицкевиче, Lux Groups и контрабанде часов на 10 млн долларов. На опубликованном редакцией скриншоте фигурировали тот же профиль OnlyFans и тот же сторонний сайт.

Что известно о расследовании

В начале 2026 года "Телеграф" обратил внимание на сотни однотипных рекламных интервью с Лицкевичем и публикаций о его благотворительности. В этих материалах он выступал как эксперт по дорогим часам и советовал покупать их в киевском бутике Lux Groups. Почти все его портреты в этих публикациях, по заключению редакции, сгенерировал искусственный интеллект.

В октябре 2025 года Бюро экономической безопасности раскрыло схему ввоза люксовых часов, общую стоимость которых оценило более чем в 400 млн грн. Следствие считает Лицкевича организатором группы, которая в 2024–2025 годах ввозила Rolex, Audemars Piguet, Hublot и Ulysse Nardin и продавала их через Lux Groups.

На каком этапе уголовные дела

В июне 2026 года суд взял Лицкевича под стражу без права внесения залога, а ранее внесенные 9 084 000 грн взыскал в доход государства. 6 октября судья Шевченковского районного суда Киева Алексей Глянь изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест до 4 декабря. К тому времени досудебное расследование дела о контрабанде уже завершили, а защита начала знакомиться с материалами.

Как сообщал "Телеграф", водители автобуса "Варшава – Киев", принадлежащего ООО "Автолайн Одесса", пытались перевезти через границу часы и украшения стоимостью более 12 млн грн.