Как отключить рекламу во время игр на смартфоне: способы без покупки платных версий

Не отвлекайтесь на то, что не стоит вашего внимания

Приятный досуг подразумевает занятие любимыми делами, в том числе игрой в приложении на смартфоне. Чтобы реклама не отвлекала, ее можно отключить, и нет, для этого не придется покупать платную версию.

Искать приложения-блокираторы тоже не придется, все гораздо проще. Есть несколько способов избавить себя от навязчивых всплывающих видео, о которых пишет в блоге "Фокстрот".

Как отключить рекламу в играх на смартфоне

Многие пользователи пытались справиться с этой проблемой, отключив Wi-fi или мобильный интернет. Метод действенный, но есть и другие способы избавиться от навязчивых рекламных роликов.

"Режим полета" — полезная функция, которую можно включить в этой ситуации. Всего один "клик", и вас ничего не будет отвлекать от игры.

Отметим, что производители мобильных устройств понимают, насколько пользователей раздражает реклама. Поэтому некоторые бренды выпускают гаджеты со специальным игровым режимом. Купив такой смартфон, вы точно забудете о рекламе во время использования развлекательных приложений.

Что делать, если после отключения Интернета реклама отображается

Бывают и такие ситуации, но очень редко. К счастью, проблему легко исправить. Если рекламу показывает даже после включения "режима полета", то стоит почистить кеш.

Ранее "Телеграф" сообщал о небанальном способе продлить жизнь батареи смартфона. Это несложное действие полезно для быстрой работы телефона без глюков.