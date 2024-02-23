Як вимкнути рекламу під час ігор на смартфоні: способи без придбання платних версій

Не відволікайтеся на те, що не варто вашої уваги

Приємне дозвілля передбачає заняття улюбленими справами, у тому числі грою у додатку на смартфоні. Щоб реклама не відволікала, її можна відключити, і ні, для цього не доведеться купувати платну версію.

Шукати програми-блокатори теж не доведеться, все набагато простіше. Є кілька способів позбавити себе нав’язливих спливаючих відео, про які пише в блозі "Фокстрот".

Як вимкнути рекламу в іграх на смартфоні

Багато користувачів намагалися впоратися із цією проблемою, відключивши Wi-fi або мобільний інтернет. Метод дієвий, але є й інші способи позбутися нав’язливих рекламних роликів.

"Режим польоту" — корисна функція, яку можна увімкнути у цій ситуації. Всього один "клац", і вас нічого не відриватиме від гри.

Зазначимо, що виробники мобільних пристроїв розуміють, наскільки користувачів дратує реклама. Тому деякі бренди випускають гаджети зі спеціальним ігровим режимом. Купивши такий смартфон, ви точно забудете про рекламу під час використання розважальних програм.

Що робити, якщо після вимкнення Інтернету реклама відображається

Бувають такі ситуації, але дуже рідко. На щастя, проблему легко виправити. Якщо рекламу показує навіть після включення режиму польоту, то варто почистити кеш.

Раніше "Телеграф" повідомляв про небанальний спосіб продовжити життя батареї смартфона. Ця легка дія корисна для швидкої роботи телефону без глюків.