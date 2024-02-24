Как почистить телефон и чехол от грязи и микробов: важные нюансы

Смартфон может требовать ежедневной очистки

Очищать смартфон от лишнего нужно не только изнутри, удаляя лишние программы или файлы, но и снаружи – от грязи и микробов. В исполнении такой процедуры для телефона есть свои нюансы.

На портале Verizon отмечается, что топовые производители смартфонов изменили свои старые рекомендации и исключили использование чистящих или дезинфицирующих салфеток полностью спиртовой основе. Перед тем, как очищать смартфон, нужно вымыть руки с мылом.

Как очистить смартфон

Аккуратно протрите внешнюю поверхность телефона, включая экран, антибактериальной салфеткой. Или сбрызните мягкую ткань дезинфицирующим средством на спиртовой основе, содержащей 70% изопропила, и протрите телефон. Избегайте попадания влаги в отверстия. Прежде чем чистить любое из своих устройств, обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя по поддержке техники в чистоте.

Важные нюансы очистки и дезинфекции смартфона

Сначала отключите и выключите телефон.

Используйте дезинфицирующие салфетки с 70% изопропиловым спиртом или подобный дезинфицирующий спрей, разбрызганный на чистую ткань из микрофибры.

Распыляйте моющие средства на мягкую ткань, а не прямо на телефон.

Выжмите салфетку или ткань перед использованием, если она слишком влажная.

Как нельзя чистить смартфон

Одна из самых больших ошибок — использовать чистящие средства, содержащие 100% спирт. Они могут повредить защитное покрытие телефона. Ни в коем случае нельзя наносить моющее средство на телефон или погружать его в воду. Протирать телефон бумажным полотенцем тоже нельзя.

Как очистить чехлы и аксессуары телефона

Загрязнится не только поверхность телефона; чехол для телефона и аксессуары, такие как наушники, также загрязняются. Вы можете следовать инструкциям по чистке аксессуаров, что и для телефона. Вымойте руки, а затем воспользуйтесь дезинфицирующей салфеткой или тканью, обрызганной спиртосодержащим моющим средством. Если рекомендовано изготовителем, очистите жесткие футляры с мылом и горячей водой.