"Скайнет" все ближе? США заказывают тысячу беспилотных истребителей под управлением искусственного интеллекта

Беспилотные истребители будут предназначены для сопровождения и защиты пилотируемых самолетов, перехвата и атаки воздушных целей и для нанесения ударов по наземным, надводным и подводным целям.

Соединенные Штаты планируют закупить для своих воздушных сил минимум тысячу беспилотных истребителей, которые будут действовать автономно благодаря управлению через искусственный интеллект. Первые 100 единиц будут переданы военным в ближайшие пять лет.

Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal. Отмечается, что у американской армии три причины переходить на беспилотные самолеты – это растущая цена современных пилотируемых самолетов, достижения в области программного обеспечения и искусственного интеллекта, а также дефицит обученного личного состава в ВВС.

Беспилотные истребители будут предназначены для сопровождения и защиты пилотируемых самолетов, перехвата и атаки воздушных целей и для нанесения ударов по наземным, надводным и подводным целям. Они будут летать со скоростью чуть меньше скорости звука, вооружать их планируют ракетами и бомбами. Кроме того, БПЛА можно будет использовать для целей разведки и обеспечения коммуникаций.

Бюджет программы составляет более 6 млрд долларов США, в разработке принимают участие компании Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics и Anduril Industries. Летом этого года Пентагон выберет две компании, которые займутся реализацией контракта.

Отсутствие экипажа делает беспилотник нечувствительным к потерям в соединении, а также позволяет выполнять маневры, которые из-за перегрузок могли бы убить живой экипаж. Также "за" беспилотники играет их цена – один такой самолет стоит 20-30 млн долларов, массовое производство сбросит цену до 10 млн долларов. В то время как современный самолет F-35 стоит более 100 млн долларов, а новейший бомбардировщик B-21 – 750 млн долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина может перевыполнить план по миллиону дронов для ВСУ. В Украине уже существует более 200 заводов, которые будут производить БПЛА.

Ранее "Телеграф" напоминал, что Украина не только производит свои дроны и получает поставки с запада, но и работает над развитием сети радиоэлектронной борьбы. К примеру, против "Шахедов" борется система РЭБ "Покрова", большинство деталей о которой засекречено.