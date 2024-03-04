"Скайнет" все ближче? США замовляють тисячу безпілотних винищувачів під керуванням штучного інтелекту

Безпілотні винищувачі будуть призначені для супроводу та захисту пілотованих літаків, перехоплення та атаки повітряних цілей та для завдання ударів по наземним, надводним та підводним цілям

Сполучені Штати планують закупити для своїх повітряних сил щонайменше тисячу безпілотних винищувачів, які будуть діяти автономно завдяки керуванню через штучний інтелект. Перші 100 одиниць будуть передані військових у найближчі п'ять років.

Про це повідомляє американське видання Wall Street Journal. Зазначається, що в американської армії три причини переходити на безпілотні літаки – це зростаюча ціна сучасних пілотованих літаків, досягнення в галузі програмного забезпечення та штучного інтелекту, а також дефіцит навченого особового складу у ВПС.

Безпілотні винищувачі будуть призначені для супроводу та захисту пілотованих літаків, перехоплення та атаки повітряних цілей та для завдання ударів по наземним, надводним та підводним цілям. Вони будуть літати зі швидкістю трохи меншою, ніж швидкість звуку, озброювати їх планують ракетами та бомбами. Окрім того, БПЛА можна буде використовувати для цілей розвідки та для забезпечення комунікацій.

Бюджет програми складає понад 6 млрд доларів США, у розробці беруть участь компанії Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics та Anduril Industries. Влітку цього року Пентагон обере дві компанії, які будуть реалізовувати контракт.

Відсутність екіпажу робить безпілотник нечутливим до втрат в з'єднанні, а також дозволяє виконувати маневри, які через перевантаження могли б вбити живий екіпаж. Також "за" безпілотники грає їхня ціна – один такий літак коштує 20-30 млн доларів, масове виробництво скине ціну до 10 млн доларів. Тоді як сучасний літак F-35 коштує понад 100 млн доларів, а новітній бомбардувальник B-21 – 750 млн доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна може перевиконати план щодо мільйона дронів для ЗСУ. В Україні вже існує понад 200 заводів, які будуть виробляти БПЛА.

Раніше "Телеграф" нагадував, що Україна не тільки виробляє свої дрони та отримує поставки з заходу, а й працює над розвитком мережі радіоелектронної боротьби. Наприклад, проти "Шахедів" бореться система РЕБ "Покрова", більшість деталей про яку засекречена.