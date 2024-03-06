Зарядка телефона в общественном месте: на что обратить внимание, чтобы не попасться мошенникам

Мошенники могут установить вредоносные программы на ваш телефон и получить доступ к важным данным

Смартфоны давно стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. В эру развитых технологий доступ к важной информации о человеке можно получить именно через его телефон. Мошенники находят разные способы, как "взломать" ваш смартфон и зарядка гаджета в общественном месте — один из них.

Об этом пишет портал iTechUa. Специалисты приводят несколько советов по поводу того, как не попасться на крючок аферистов.

В общественном месте заряжайте свой гаджет через розетку, а не USB-порт

Один из распространенных видов кибератаки, так называемый "Juice Jacking". Это когда смартфон "компрометируется" при подключении к зараженной зарядной USB-станции или при использовании зараженного зарядного кабеля. Таким образом мошенники получают доступ к вашему телефону и могут установить вредоносные программы. Кроме того, вы рискуете своими данными, ведь пароли, например, от банковских систем, также могут попасть в руки аферистов. В общественных местах всегда пользуйтесь собственным зарядным устройством и подключайте его только к обычной розетке.

Носите с собой дополнительный аккумулятор

Портативный аккумулятор, так называемый Power Bank, станет хорошим капиталовложением в безопасность ваших данных. Благодаря устройству, вы всегда сможете подзарядиться без риска попасться на крючок к мошенникам. Выбор аккумуляторов очень велик. Уверены, вы сможете найти устройство, которое подойдет вам и по размерам и по цене.

Переключайтесь на энергосберегающий режим

Если у вас нет с собой портативного аккумулятора, а заряд на телефоне быстро снижается и единственный вариант для вас это подключиться в общественном месте через неизвестный кабель USB – не ведитесь. Есть несколько способов заставить телефон уменьшить использование батареи. Снизьте яркость экрана, выключите подключение к Интернету или просто включите режим полета.

Даже смена обоев на главном экране на черные поможет увеличить время работы на несколько драгоценных секунд. Также не забывайте своевременно обновлять свои программы. Использование устаревшего программного обеспечения тоже может сократить время автономной работы вашего телефона.

Мошенники всегда выбирают такие общественные места, где могут "подловить" как можно больше людей. Это могут быть торговые центры, кафе, умные общественные остановки или солнечные деревья с возможностью зарядки устройств. Любые места, где всегда много людей.

Если вы находитесь в таком месте, всегда будьте осторожны и помните о своей безопасности.