Цього багато хто не знає: чи можна переривати процес заряджання телефону

є відмінності між старими та новими телефонами в процесі заряджання батареї

Користувачі смартфонів вважають, що не слід знімати акумулятор із зарядки до досягнення ним 100%. Це пов’язано з тим, що батарея буде у поганому стані. Однак, це зовсім не так.

Багато хто вважає, що важливо щоразу заряджати смартфон на 100% і до цього моменту не виймати його із зарядного пристрою. Таке правило діє на старі телефони. Про це пише "Апостроф".

Так, старі смартфони не слід виймати із зарядного пристрою до того, як батарея досягне 100%. Якщо це робити регулярно, акумулятори можуть швидко вийти з ладу в таких пристроях.

Проте сучасні смартфони не бояться перерв у зарядці. Уривчаста зарядка ніяк не шкодить смартфону: нема потреби заряджати його до 100%. Це пов’язано з тим, що в них встановлені літій-іонні акумулятори, і повна зарядка може пошкодити батарею.

Сучасні смартфони потрібно заряджати приблизно на 80 відсотків. Це оптимальний рівень заряду і в такому разі батарея не перевантажуватиметься.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є небезпечні способи заряджання, які нашкодять батареї у вашому телефоні. Крім того, недотримання цих правил може призвести до займання пристрою.