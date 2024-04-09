Никогда не покупайте эти чехлы на телефон: каких материалов стоит избегать и почему

Правильно подобранный аксессуар не только украсит, но и защитит смартфон

Владельцы гаджетов сталкиваются с тем, что телефон часто перегревается во время работы или на зарядке. Одной из причин этого может быть неправильно подобранный чехол.

На портале Newcase рассказали, какие типы чехлов вредят работе гаджета. Также владельцам смартфонов рассказали, чехлы из каких материалов лучше всего выбирать.

Алюминиевые мобильные чехлы выглядят красиво и стильно, однако специалисты советуют избегать их. Алюминиевые и другие металлические чехлы для мобильных телефонов могут нарушить сигнал. Из-за этого могут возникать проблемы не только с мобильной связью, но и с Wi-Fi, Bluetooth и NFC.

Кроме того, металлические детали могут царапать корпус телефона, из-за чего будет страдать его товарный вид. Если же алюминиевый чехол крайне необходим, то лучше искать его с резиновой внутренней частью.

Также разумно держаться подальше от всего, что может удерживать тепло. Сюда входят пластиковые чехлы для смартфонов. Во время зарядки телефон и так может перегреваться, но если в этот момент он будет в плотном пластиковом чехле, то теплу будет некуда уходить. Постоянный перегрев телефона может навредить его работе.

Чехлы с рельефом или другими текстурами также не советуют покупать. Работе телефона они не навредят, но будут собирать в себе пыль и бактерии. Из-за рельефа их намного сложнее чистить от грязи, чем плоские чехлы.

На какие чехлы стоит обратить внимание?

Силиконовые чехлы надежно защитят телефон от повреждений в случае падения, так как обладат хорошими свойствами амортизации. Самый амортизирующий чехол – с силиконовой внутренней частью.

Резина — еще один хороший материал для чехла телефона с точки зрения амортизации. Он мягкий, гибкий, доступный и обеспечивает хорошее сцепление. При покупке главное обратить внимание на качество, иначе есть шанс повредить телефон.

Чехлы из термопластичного полиуретана (ТПУ) или поликарбоната также хорошо защитят телефон от царапин. Поликарбонат – твердый материал, а ТПУ — наоборот мягкий и гибкий, но очень прочный. Такие чехлы подойдут для игрового телефона или для вспыльчивых людей.

Еще один вариант — это чехлы из кожи. Этот материал не только стильно выглядит и не дает телефону перегреться, но и обеспечивает хорошее сцепление.

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