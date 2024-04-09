Ніколи не купуйте ці чохли на телефон: яких матеріалів варто уникати і чому

Правильно підібраний аксесуар не лише прикрасить, а й захистить смартфон

Власники гаджетів стикаються з тим, що телефон часто перегрівається під час роботи або заряджання. Однією з причин може бути неправильно підібраний чохол.

На порталі Newcase розповіли які типи чохлів шкодять роботі гаджета. Також власникам смартфонів розповіли, чохли з яких матеріалів найкраще вибирати.

Алюмінієві мобільні чохли виглядають красиво та стильно, проте фахівці радять уникати їх. Алюмінієві та інші металеві чохли для мобільних телефонів можуть порушити сигнал. Через це можуть виникати проблеми не тільки з мобільним зв’язком, але і з Wi-Fi, Bluetooth і NFC.

Крім того, металеві деталі можуть дряпати корпус телефону, через що страждатиме його товарний вигляд. Якщо алюмінієвий чохол вкрай необхідний, то краще шукати його з гумовою внутрішньою частиною.

Також розумно триматися якомога далі від усього, що може тримати тепло. Сюди входять пластикові чохли для смартфонів. Під час зарядки телефон і так може перегріватись, але якщо в цей момент він буде в щільному пластиковому чохлі, то теплу буде нікуди йти. Постійне перегрівання телефону може зашкодити його роботі.

Чохли з рельєфом чи іншими текстурами також не радять купувати. Роботі телефону вони не зашкодять, але збиратимуть у собі пил та бактерії. Через рельєф їх набагато складніше чистити від бруду, ніж плоскі чохли.

На які чохли варто звернути увагу?

Силіконові чохли надійно захистять телефон від пошкоджень у разі падіння, оскільки мають хороші властивості амортизації. Чохол, який найбільше амортизує, — з силіконовою внутрішньою частиною.

Гума — ще один гарний матеріал для чохла телефону з погляду амортизації. Він м’який, гнучкий, доступний і забезпечує гарне зчеплення. Купуючи головне звернути увагу на якість, інакше є шанс пошкодити телефон.

Чохли з термопластичного поліуретану (ТПУ) або полікарбонату також добре захистять телефон від подряпин. Полікарбонат – твердий матеріал, а ТПУ – навпаки м’який та гнучкий, але дуже міцний. Такі чохли підійдуть для ігрового телефону або запальних людей.

Ще один варіант — це чохли зі шкіри. Цей матеріал не тільки стильно виглядає і не дає телефону перегрітися, а й забезпечує гарне зчеплення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно заряджати телефон на бездротовій зарядці. Важливо пам’ятати кілька важливих моментів, щоби не нашкодити гаджету.