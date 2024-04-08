Вы даже не догадывались: пять элементарных вещей, которые могут вредить вашему телефону

Прекратите это делать уже сегодня

Владельцы смартфонов должны заботиться о своем гаджете почти с первого дня пользования, чтобы он прослужил долго и не глючил. Кроме регулярной очистки кэшей, не надо пренебрегать еще несколькими вещами

"Телеграф" расскажет вам, что нельзя делать со смартфоном. Соблюдайте простые правила, и это продлит "жизнь" вашего телефона.

Вещи, которые только вредят вашему телефону:

Отсутствие чехла способствует большему повреждению самого гаджета во время падений или незначительных ударов. Чехол это не просто хороший аксессуар, он имеет гораздо большее практическое значение. Если он выбран правильно и выполнен из качественных материалов, защита вашему смартфону обеспечена. Частая зарядка почти всегда отрицательно влияет на батарею. Циклы заряки-разрядки должны быть полноценными, то есть нельзя допускать падения заряда ниже 20% и подъема выше 80%. Батареи, которые ежедневно заряжают до 100% и сажают до нуля, могут качественно проработать максимум 3-4 года. Также негативно влияет и использование смартфона при его подключении к электросети. Перегрев или переохлаждение. Высокая температура может вызвать перегрев устройства и повредить его компоненты, а низкая – приведет к снижению производительности батареи и других компонентов, а также возможной потере данных. Переполненная память. У смартфона всегда должен быть какой-то запас памяти, особенно оперативной, что позволит ему легко и свободно выполнять работу. Перегрузка хранилищ может перенапрягать систему телефона, которая затем начнет глючить. Использование неоригинальных зарядок. От некачественной зарядки страдает не только аккумулятор, но и контроллер питания. Часто после использования не стоковой зарядки батарея плохо держит заряд, телефон сильно греется и медленно заряжается.

Ранее "Телеграф" писал о двух способах для максимально быстрой зарядки.