Профессиональные пловцы будут кусать локти: французская компания представила "подводный велосипед" (видео)

Устройство пока не получило популярности, однако имеет будущее

Французская компания Seabike, что переводится как "морской велосипед", разработала устройство для плавания, которое чем-то напоминает моноколесо, с гребным винтом. Гениальность разработки заключается в ее исключительной простоте.

Суть изобретения описало издание New Atlas. По сути это "устройство подводной мобильности" представляет собой толкатель с кривошипным приводом, который использует силу ног для того, чтобы привести в действие гребной винт.

Чтобы использовать устройство, пловцу надо прикрепить его ремнем к талии, затем надо нащупать ногами педали и тем самым придать своему телу резкое ускорение.

Компания утверждает, что винт устройства вращается достаточно медленно, чтобы его можно было использовать даже в бассейне, однако судя по видео демонстрации, в таком случае вы переплывете его очень быстро.

Также отмечается, что устройство всплывет, если каким-то образом вы его потеряете, то есть нырять за ним не придется.

"А самое главное, вы можете мгновенно зарядить это устройство, съев хот-дог. В эпоху, когда все становится электрическим, что-то настолько простое и механическое — долгожданное изменение", — говорится в материале.

Seabike производит это устройство уже около года по цене от 290 евро, но пока идея не то чтобы стала сильно популярной, хотя сама концепция явно заслуживает внимания.

Как сообщалось ранее, ученые придумали концепт левитирующей железной дороги, которая позволит людям не заботится об автомобильных дорогах на Луне. Разворачивать ее начнут где-то через десятилетие, что не так уж и много.