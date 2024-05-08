Професійні плавці кусатимуть лікті: французька компанія представила "підводний велосипед" (відео)

Пристрій поки не набув популярності, однак має майбутнє

Французька компанія Seabike, що перекладається як "морський велосипед", розробила пристрій для плавання, що чимось нагадує моноколесо, з гребним гвинтом. Геніальність розробки полягає у її винятковій простоті.

Суть винаходу описало видання New Atlas. По суті цей "пристрій підводної мобільності" є штовхачем з кривошипним приводом, який використовує силу ніг для того, щоб привести в дію гребний гвинт.

Щоб використовувати пристрій, плавцю треба прикріпити його ременем до талії, потім треба намацати ногами педалі і цим надати своєму тілу різке прискорення.

Компанія стверджує, що гвинт пристрою обертається досить повільно, щоб його можна було використовувати навіть у басейні, проте, судячи з відео демонстрації, у такому разі ви перепливете його дуже швидко.

Також наголошується, що пристрій спливе, якщо якимось чином ви його втратите, тобто пірнати за ним не доведеться.

"А найголовніше, ви можете миттєво зарядити цей пристрій, з’ївши хот-дог. В епоху, коли все стає електричним, щось настільки просте та механічне — довгоочікувана зміна", — йдеться у матеріалі.

Seabike виробляє цей пристрій вже близько року за ціною від 290 євро, але поки ідея не те щоб стала дуже популярною, хоча сама концепція явно заслуговує на увагу.

Як повідомлялося раніше, вчені придумали концепт залізниці, що левітує, яка дозволить людям не дбати про автомобільні дороги на Місяці. Розгортати її почнуть десь через десятиліття, що не так уже й багато.