Первая железная дорога на Луне появится уже в следующем десятилетии: она будет выглядеть очень необычно

На Луне планируют развернуть необычную систему транспортирования грузов

Постоянная колония на Луне является первым и главным шагом для превращения ее в площадку для дальнейшей колонизации космоса. Однако она не сможет существовать, если будет зависеть от ресурсов с Земли, что говорит о том, что она нуждается в развитой транспортной системе для перевозки добытых на месте ископаемых.

Если люди на Земле полагаются на автомобильную и железнодорожную инфраструктуру, то на Луне все может пойти другим путем. Например, там могут построить левитирующую железную дорогу, о чем сообщает IFLScience.

Сама разработка была представлена еще в прошлом году, однако теперь она и еще пять прототипов перешли на вторую стадию программы инновационных перспективных концепций НАСА (NIAC). Таким образом, ожидается, что на Луне ее начнут разворачивать уже в следующем десятилетии.

Сам проект носит название FLOAT или Flexible Levitation on a Track ("система гибкой левитации на дорожке") и представляет собой систему дорожек, которые разворачиваются непосредственно на реголите. По этим дорожкам и должны перемещаться летающие роботы, которые держатся в воздухе на магнитной подушке и перемещаются с помощью электромагнитной тяги.

При этом благодаря тому, что солнечная панель встроена в саму дорожку, то ей даже не понадобится какой-то внешний источник питания. Разработчики устройства уверены, что благодаря их системе будущие колонисты смогут перемещать до 100 тонн материалов на несколько километров в день.

Программа имеет превосходство над более традиционными методами передвижения, вроде колес и гусениц, так как считается, что главной проблемой для техники будет лунная пыль. Из-за засорения подвижных механизмов есть серьезные опасения, что они там долго работать не смогут и будут быстро нуждаться в обслуживании.

Как сообщалось ранее, в NASA всерьез задумались о колонизации Луны и теперь постепенно решают проблемы, которые могут возникнуть при основании там первой постоянной базы. В частности уже были запущены работы по созданию портативного ядерного реактора для обеспечения колонии электричеством.