Превращаем телефон в "кирпич": как сохранить заряд во время отключений света

Есть пять полезных лайфхаков, которые не дадут вашему телефону быстро разрядиться

В связи с введением графиков отключения света в Украине каждому нужно знать, как подготовить свой телефон к этому периоду. Есть несколько полезных советов, как сохранить заряд на смартфоне дольше и оставаться всегда на связи.

На экстренные случаи, если у вас, например, нет повербанка, стоит подготовиться к отключениям света заранее, выполнив несколько несложных действий. Об этом пишет NV.

Для начала следует удалить с телефона программы и приложения, которые используется реже всего или вовсе не нужны. Или же их можно отключать на время отключений, чтобы они не тратили заряд.

Далее следует включить режим "не беспокоить". В этом случае на телефон не будут приходить уведомления о сообщениях. Это также скажется на батарее.

В настройках гаджета следует проверить, есть ли в нем функция "адаптивное использование батареи". При ее активации телефон сам будет регулировать, что на данный момент лучше отключить, чтобы сохранить заряд.

Также следует обратить внимание на обои, которые установлены на экране вашего смартфона. В случае экономии заряда, лучше временно установить просто черный фон.

В то же время расходует заряд в устройстве функция под названием "служба печати". Перейдите в настройки, найдите — подключенные устройства — настройки, затем — печать, а в ней — службу печати и отключите ее.

Таким образом телефон превращается буквально в "кирпич" из-за отсутствия многих функций. Однако это даст возможность оставаться как можно дольше на связи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких ситуациях ни в коем случае нельзя заряжать телефон. Всего их есть четыре и о них стоит знать.