Телефон зарядить надо, а электричества нигде нет: что такое динамо-машинка и как ее выбрать

Динамо-машинка способна подзарядить ваш телефон даже там, где нет никаких других источников электричества

Поскольку в Украине опять наблюдаются перебои с энергоснабжением, то многие жители вновь вынуждены доставать из шкафов павербанки, чтобы в нужный момент не остаться с разряженным телефоном. Однако так как и эти устройства тоже нуждаются в подзарядке, то возникает вопрос в том, как получить электричество альтернативным путем.

И здесь на помощь могут прийти старые добрые механические динамо-машинки. Так что если вас не пугает возможность покрутить ручку, чтобы вернуть к жизни драгоценный гаджет, то этот материал "Телеграфа" для вас.

При покупке динамо-машинки стоит обратить внимание на ее параметры. В частности стоит помнить, что большинство телефонов требуют 5V и минимум 1A для зарядки, а потому более слабые машинки для зарядки не подойдут. Не забудьте проверить наличие необходимых адаптеров для вашего устройства.

Также стоит ознакомиться с информацией о том, сколько времени понадобится для зарядки телефона, поскольку слабые модели потребуют значительных усилий, чтобы восполнить батарею вашего гаджета до 100%.

Еще одним важным критерием будет способность машинки поддерживать генерацию стабильного тока, поскольку дешевые модели могут иметь с этим проблемы. Если стабильность не будет поддерживаться, то такая зарядка может быть вредной для батареи.

Кроме того, важным будет и субъективные факторы, поскольку чем менее удобно вам будет крутить ручку, тем больше вероятность того, что машинка будет выполнять функцию пылесборника где-то в дальнем углу квартиры.

Среди наиболее популярных моделей можно отметить:

K-TOR Pocket Socket. Хорошо известная модель, способная генерировать стабильное 10W электричество (120V при 60Hz). Отличается надежностью и долговечностью.

K-TOR Pocket Socket

Eton American Red Cross Clipray. Бюджетная модель с встроенным фонариком. Отличный вариант для экстренных ситуаций и кемпинга.

Eton American Red Cross Clipray

Конечно, сейчас на рынке можно найти куда больше разных моделей, а потому лучше почитать отзывы о вашем устройстве, посмотреть обзоры, а еще лучше протестировать собственноручно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда телефон заряжать не стоит. Это может привести к повреждению устройства или даже его поломке