Не только ключи: что нельзя держать рядом с телефоном, список

Эти вещи могут серьезно повредить телефон

Пользуясь мобильным телефоном, некоторые люди могут вредить гаджету, даже не зная об этом. Например, часто использовать беспроводную зарядку или носить смартфон рядом с посторонними вещами.

"Телеграф" расскажет вам, что нельзя держать рядом с телефоном. Эти простые советы точно продлят его качественную работу.

Еда

Любые частицы продуктов питания могут попадать на гаджет. При этом телефон может быстро загрязниться или крошки могут засорить динамик смартфона. И он будет работать гораздо хуже. При попадании воды или сладких напитков могут возникнуть более серьезные неполадки.

Ключи

Если устройство без чехла, который защищает все стороны телефона, связка ключей может легко поцарапать дисплей или камеру.

Пластиковые карты

На платежных карточках есть магнитные полосы, которые при хранении рядом с телефоном размагничиваются. Также при постоянном извлечении телефона из кармана или сумки, где рядом лежит карточка, она может просто потеряться.

Деньги

Их нельзя хранить ни под чехлом телефона, ни рядом, ведь бумага будет способствовать быстрому нагреву гаджета. Это будет портить не только процессор и плату смартфона, но и аккумулятор.

Заметим, что смартфон не следует класть под подушку или одеяло на долгое время. Ведь это способствует перегреванию гаджета и его более быстрой порче.

Ранее "Телеграф" писал, чем нельзя очищать телефон от внешних загрязнений.