Это может быть очень опасно: 4 ситуации, когда нельзя заряжать смартфон

Соблюдение простых правил сохранит ваше устройство

Все пользователи смартфонов регулярно заряжают свои устройства. Однако есть случаи, в которых этого делать не стоит.

В некоторых ситуациях зарядка смартфона может повредить гаджет. А иногда это может даже привести к возгоранию. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с 4 ошибками, которых следует избегать.

Поврежденное зарядное устройство

Если вы заметили повреждения на блоке питания или проводе, то лучше ими не пользоваться. В таких обстоятельствах существует высокий риск короткого замыкания. В таком случае лучше приобрести новое и качественное зарядное устройство.

Неродное зарядное устройство

Всегда используйте только оригинальное зарядное устройство. Дело в том, что он должен подходить вашему смартфону и должен быть сертифицированным производителем. Пренебрежение этим правилом может испортить батарею телефона. Поэтому следует использовать только оригинальный зарядник или качественные альтернативы.

Вздутый аккумулятор

Если вы заметили, что батарея вашего смартфона вздулась, заряжать гаджет категорически нельзя. Это может привести к его возгоранию или даже к взрыву. Аккумулятор следует срочно заменить.

Нагретый смартфон

В случае заметного нагрева устройства, его также нельзя заряжать. Это может привести к преждевременному выходу из строя аккумулятора. Лучше дождаться, когда температура гаджета снизится.

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