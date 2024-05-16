Перетворюємо телефон на "цеглу": як зберегти заряд під час відключень світла

Є п’ять корисних лайфхаків, які не дадуть телефону швидко розрядитися

У зв’язку із запровадженням графіків відключення світла в Україні кожному потрібно знати, як підготувати свій телефон до цього періоду. Є кілька корисних порад, як зберегти заряд на смартфоні довше і залишатись завжди на зв’язку.

На екстрені випадки, якщо у вас, наприклад, немає повербанка, варто підготуватися до відключень світла заздалегідь, виконавши кілька нескладних дій. Про це пише NV.

Для початку слід видалити з телефону програми та програми, які використовуються найрідше або зовсім не потрібні. Або їх можна відключати на час відключень, щоб вони не витрачали заряд.

Далі слід увімкнути режим "не турбувати". У цьому випадку на телефон не надходять повідомлення про повідомлення. Це також позначиться на батареї.

У налаштуваннях гаджета слід перевірити, чи в ньому є функція "адаптивне використання батареї". При її активації телефон сам регулюватиме, що на даний момент краще вимкнути, щоб зберегти заряд.

Також слід звернути увагу на шпалери, встановлені на екрані вашого смартфона. У разі економії заряду краще тимчасово встановити просто чорне тло.

У той же час витрачає заряд у пристрої функція під назвою служба друку. Перейдіть до налаштувань, знайдіть — підключені пристрої — налаштування, потім — друк, а в ній — службу друку та вимкніть її.

Таким чином телефон перетворюється буквально на "цеглу" через відсутність багатьох функцій. Однак це дозволить залишатися якомога довше на зв’язку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких ситуаціях у жодному разі не можна заряджати телефон. Усього їх є чотири і про них варто знати.