Они точно есть на вашем смартфоне: 10 приложений, быстро съедающих заряд в фоновом режиме

Чтобы уменьшить их "прожорливость", следует включить одну функцию

Телефон прослужит дольше и надежнее, если его не перегружать. Ранее мы сообщали, как ускорить зарядку смартфона, а теперь рассказываем о 10 приложениях, быстро съедающих заряд даже в фоновом режиме.

Большинство из этих приложений есть на каждом современном телефоне. Об этом сообщает сайт прогрессивных IT технологий CorgIT.

Какие приложения для телефона тратят много заряда

В фоновом режиме оставлять некоторые программы небезопасно. Они тратят много заряда и провоцируют перегрев гаджета.

Большинство этих приложений очень популярны среди украинцев. Больше всего тратят энергии даже в фоновом режиме следующие программы:

соцсеть Instagram;

соцсеть Facebook;

мессенджер Telegram;

видеохостинг YouTube;

соцсеть TikTok;

сервис трансляций Netflix;

мессенджер Skype;

фитнес-планировщик Fitbit;

программа по вызову такси Uber;

приложение для онлайн-покупок Zara.

Однако не следует их сразу удалять. В настройках найдите функцию "Ограничения в фоновом режиме". Тогда эти приложения не будут съедать заряд, когда вы ими не пользуетесь.

Ранее "Телеграф" сообщал об угрозе беспроводной зарядки. Под ударом может оказаться операционная система гаджета.