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Они точно есть на вашем смартфоне: 10 приложений, быстро съедающих заряд в фоновом режиме

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Не удивляйтесь, что телефон быстро разряжается Новость обновлена 10 мая 2024, 16:40
Не удивляйтесь, что телефон быстро разряжается. Фото Canva

Чтобы уменьшить их "прожорливость", следует включить одну функцию

Телефон прослужит дольше и надежнее, если его не перегружать. Ранее мы сообщали, как ускорить зарядку смартфона, а теперь рассказываем о 10 приложениях, быстро съедающих заряд даже в фоновом режиме.

Большинство из этих приложений есть на каждом современном телефоне. Об этом сообщает сайт прогрессивных IT технологий CorgIT.

Какие приложения для телефона тратят много заряда

В фоновом режиме оставлять некоторые программы небезопасно. Они тратят много заряда и провоцируют перегрев гаджета.

Большинство этих приложений очень популярны среди украинцев. Больше всего тратят энергии даже в фоновом режиме следующие программы:

  • соцсеть Instagram;
  • соцсеть Facebook;
  • мессенджер Telegram;
  • видеохостинг YouTube;
  • соцсеть TikTok;
  • сервис трансляций Netflix;
  • мессенджер Skype;
  • фитнес-планировщик Fitbit;
  • программа по вызову такси Uber;
  • приложение для онлайн-покупок Zara.

Однако не следует их сразу удалять. В настройках найдите функцию "Ограничения в фоновом режиме". Тогда эти приложения не будут съедать заряд, когда вы ими не пользуетесь.

Ранее "Телеграф" сообщал об угрозе беспроводной зарядки. Под ударом может оказаться операционная система гаджета.

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