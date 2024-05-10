Они точно есть на вашем смартфоне: 10 приложений, быстро съедающих заряд в фоновом режиме
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Чтобы уменьшить их "прожорливость", следует включить одну функцию
Телефон прослужит дольше и надежнее, если его не перегружать. Ранее мы сообщали, как ускорить зарядку смартфона, а теперь рассказываем о 10 приложениях, быстро съедающих заряд даже в фоновом режиме.
Большинство из этих приложений есть на каждом современном телефоне. Об этом сообщает сайт прогрессивных IT технологий CorgIT.
Какие приложения для телефона тратят много заряда
В фоновом режиме оставлять некоторые программы небезопасно. Они тратят много заряда и провоцируют перегрев гаджета.
Большинство этих приложений очень популярны среди украинцев. Больше всего тратят энергии даже в фоновом режиме следующие программы:
- соцсеть Instagram;
- соцсеть Facebook;
- мессенджер Telegram;
- видеохостинг YouTube;
- соцсеть TikTok;
- сервис трансляций Netflix;
- мессенджер Skype;
- фитнес-планировщик Fitbit;
- программа по вызову такси Uber;
- приложение для онлайн-покупок Zara.
Однако не следует их сразу удалять. В настройках найдите функцию "Ограничения в фоновом режиме". Тогда эти приложения не будут съедать заряд, когда вы ими не пользуетесь.
Ранее "Телеграф" сообщал об угрозе беспроводной зарядки. Под ударом может оказаться операционная система гаджета.