Отключения света в Украине: кто и когда останется без электроэнергии, графики по регионам
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Графики актуальны на 16 мая, но в некоторых городах они расписаны до 20-го
В части украинских областей из-за обстрелов со стороны российских оккупантов и при этом достаточно холодной погоды были вынуждены ввести отключения света. Графики уже были составлены.
"Телеграф" рассказывает, где будут действовать плановые отключения, по каким адресам и на сколько времени. Речь идет о трех крупных городах и двух областях.
При этом стоит подчеркнуть, что в некоторых городах графики есть только на 16 мая, а в некоторых до 20.
Киевщина
Так, почасовые графики отключения света введены с 16 мая в Киеве. Всего есть три очереди отключений, каждая из которых будет находиться без электричества по четыре часа.
К определенной очереди относиться определенный адрес дома.
Харьковщина
В Харькове ввели графики отключения, которые будут актуальны с 16 по 20 мая. Харьковобэнерго опубликовал график, в котором указаны очереди и адреса, где будут отключать свет.
Одесчина
Проблемы с электроснабжением будут также наблюдаться в Одессе. Отключения света по графику будут действовать 16 мая.
Львовщина
Во Львове и Львовской области с 00:00 16 мая также действуют почасовые графики отключений электроэнергии. Узнать свой группу отключений можно по этой ссылке.
Днепропетровщина
Днепр и область также попали волну отключений. В компании ДТЭК сообщили, когда их будут применять. В соответствии с лимитами возможны стабилизационные отключения в течение дня 16 мая с 00.00 до 09.00 и с 16.00 до 00.00. Ознакомиться с графиком можно на сайте ДТЭК Днепровские Электросети.
"Укрэнерго" установило лимиты энергопотребления для Запорожской области на 16 мая. Детально ознакомиться с графиками и посмотреть адреса можно по этой ссылке.
- 06:00 – 10:00 – первая очередь.
- 10:00 – 16:00 – отключений нет.
- 16:00 – 20:00 – вторая очередь.
- 20:00 – 24:00 – третья очередь.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "Укрэнерго" объяснили, что в энергосистеме Украины не хватает мощностей, чтобы обеспечить регионы светом, потому появилась необходимости вновь ввести отключения.