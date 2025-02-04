ИИ интегрируют в разные сферы жизни: Минцифра уже запустила центр передового опыта

В первую очередь центр фокусируется на разработке ИИ-решений для государственного и оборонного секторов

Министерство цифровой трансформации Украины представило WINWIN AI Center of Excellence — центр передового опыта по разработке и интеграции ИИ, который трансформирует государство, бизнес и общество, усиливая глобальную конкурентоспособность Украины.

Центр внедрит искусственный интеллект в государственные процессы и ключевые сферы жизни: оборону, медицину, образование и бизнес. Об этом говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что цель WINWIN AI CoE – объединить экспертов, ресурсы и инновации для развития ИИ и ключевых сфер жизни украинцев.

В первую очередь центр фокусируется на разработке ИИ-решений для государственного и оборонного секторов.

"В этом году мы будем активно интегрировать искусственный интеллект во все наши проекты. Мир развивается безумными темпами, и если мы хотим быть среди лидеров, нам нужно действовать так же быстро. Наша цель в этом направлении – к 2030 году войти в топ-3 страны мира по уровню интеграции и внедрения AI-решений", — рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

ИИ поможет улучшить государственные сервисы для граждан Украины и оптимизировать работу госслужащих. Речь идет о его интеграции в "Дию", образовательное приложение "Мрия", создании инструментов для анализа данных в государстве и т.д.

"Искусственный интеллект может строить индивидуальные образовательные траектории для школьников, автоматически определять цели на поле боя, диагностировать болезни и повышать прибыльность бизнесов. Наша задача — найти эффективные пути использования этой технологии в каждой из сфер, от образования до государственного управления", — добавил заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков.

Главными направлениями работы центра являются:

разработка ИИ-продуктов для государственного сектора и обороны

внедрение искусственного интеллекта в науку

создание образовательных возможностей для AI-специалистов и граждан

поддержка стартапов и малых и средних предприятий в интеграции ИИ

сотрудничество с международными технологическими компаниями (BigTech)

Центр наметил себе на год следующие цели:

Запустить разработку AI-продуктов для государственного сектора

Заложить технологический фундамент AI-суверенитета страны со своей LLM-моделью

Генерировать AI-решения в оборонном секторе

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