Первый проект при помощи ИИ: парень создал ядерный реактор, не выходя из дома (фото)

На то, чтобы построить данное устройство, ушло 36 часов

Многие люди считают, что искусственный интеллект способен навредить человеку, но бывают ситуации, когда это не является правдой. Например, впервые в мире благодаря искусственному интеллекту в домашних условиях был создан термоядерный реактор.

Об этом сообщил канадский пользователь соцсети "Х" (бывший "Twitter") с никнеймом HudZah (его настоящее имя — Джеймс). Для создания термоядерного реактора ему потребовалось 36 часов — причем, он это делал на кухне своего дома.

Для этого он использовал советы нейросети Claude от Google. В итоге собрал на своей кухне "фузор" — устройство, предназначенное для получения управляемой термоядерной реакции.

Данная история стала "вирусной" в сети — она набрала почти 3 миллиона просмотров на платформе "X".

Сам Джеймс утверждает, что его проект не представляет опасности для человечества.

"Я успешно осуществил ядерный синтез при поддержке ИИ. Это был мой первый аппаратный проект", — написал канадец на своей странице в социальной сети "Х" (бывший "Твиттер").

Как сообщалось ранее, ученые с помощью искусственного интеллекта, попытались сгенерировать симуляцию личности человека. Как оказалось, для того, чтобы изучить и скопировать личность, нейросети нужно всего два часа общения с целевым человеком.