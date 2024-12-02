Украина "мобилизует" на фронт роботов: стала известна вероятная дата

Глава Минцифры Украины рассказал, как это будет происходить

Украина в 2025 году планирует использовать десятки тысяч роботов — их хотят использовать для доставки всего необходимого бойцам в окопах, а также для эвакуации раненых с поля боя.

Об этом в интервью Reuters заявил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, в этом году Украина закупила несколько тысяч наземных роботов, а в следующем, 2025 году, украинской армии понадобятся десятки тысяч соответствующих средств.

Федоров отметил: эти роботы, похожие на багги, являются ярким примером того, как позиционная война меняется благодаря технологиям.

Это, по его словам, позволит избавить Силы обороны Украины от необходимости воевать в прифронтовых районах, где часто происходят российские обстрелы и удары дронами.

Министр также добавил, что украинцы используют роботов, в т.ч, в Курской области. Он отметил, что в Украине есть несколько учебных центров по подготовке операторов не только БПЛА, но и наземных роботов.

Кроме того, у Украины есть ударные БПЛА, которые могут летать на расстояние до 1800 километров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские дроны атаковали город Каспийск в Дагестане.