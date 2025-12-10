Разрушенные дома и сгоревшие машины: как выглядит Дружковка, к которой подступает фронт (фоторепортаж)

Враг буквально стирает город с лица земли

Дружковка — город в Донецкой области, который ежедневно страдает от вражеских атак, в том числе и FPV-дронами. Линия фронта постепенно приближается, и обстрелы становятся всё интенсивнее.

Что нужно знать

Дружковка находится примерно в 15–20 км от линии фронта

На улицах можно заметить большое количество разрушенных домов и зданий

В городе всё ещё остаётся значительное число людей

В Дружковке побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и показал обстановку в городе после очередных обстрелов. По его словам, ночью враг ударил по жилому кварталу, в результате чего пострадали жилые дома.

Стоит отметить, что в город долетают не только кабы — его уже полноценно атакуют FPV-дронами.

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

На опустевших улицах модно заметить обгоревшие автомобили, в которые попали эти дроны. Следы войны здесь становятся все более ощутимыми.

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

На многих улицах здесь стоят разрушенные от ударов жилые частные и многоэтажные дома, магазины, административные здания, остановки, церковь и прочее.

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Дружковка — что известно о городе

Дружковка — это город в Краматорском районе Донецкой области Украины. Враг регулярно атакует его, разрушая жилые дома и другие здания.

Часть жителей продолжает покидать город: за последний месяц из Дружковки эвакуированы семьи с детьми. Несмотря на это, в городе всё ещё остаётся значительное число людей; коммунальные и аварийные службы пытаются обеспечить базовые услуги, хоть и под постоянным рискoм.

Дружковка на карте

По мнению военного эксперта и руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, россияне хотят захватить Покровск, ведь город прикрывает северный фланг обороны и защищает Константиновку, Дружковку и Краматорск.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит вокзал в Фастове после российской атаки в ночь на 6 декабря. Масштабы разрушений очевидны – от оживленного вокзала остался каркас.