В Украине начали продавать электромобиль Citroen с запасом хода более 400 км: какова его цена

Модель предложена в достаточно богатой комплектации.

На украинский рынок официально вышел электромобиль – Citroen e-C4. Эта модель имеет достойное оснащение и обладает приличным запасом хода.

О появлении этого кроссовера сообщили на официальном сайте компании. Отмечается, что Citroen e-C4 оборудован 156-сильным двигателем и может пройти до 420 км без подзарядки. Кроме того, модель имеет хорошую комплектацию.

Технические характеристики Citroen e-C4

Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9,2 секунд, а его максимальная скорость ограничена на 150 км/ч. зарядка в быстром режиме постоянным током на 80% занимает полчаса, а переменным – около 5 часов. Модель позиционируется как современный кроссовер.

Citroen e-C4

Citroen e-C4 получил подвеску с гидравлическими упорами амортизаторов, обеспечивающих мягкость и плавность езды. Электромобиль в Украине будет доступен в одной оснащенной версии Shine.

Citroen e-C4

Что касается стоимости, то она составляет 30 800 евро (1 28 5800 грн). За эту цену вы получите: адаптивные фары, датчики света и дождя, климат-контроль, круиз-контроль, проекционный дисплей, камеру заднего вида, 10-дюймовый дисплей мультимедиа, подогрев кресел и руля, а также набор современных систем безопасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Citroen выпустил новый электрокар. Он очень компактный и стоит около 10 000 долларов.