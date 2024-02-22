Забыли сменить шины на авто? Готовьтесь получить немалый штраф

Также водителям грозит лишение права вождения транспортных средств

В Верховную Раду внесли законопроект по усилению наказания за нарушение ПДД. Этот документ подготовлен совместно с МВД и призван повысить безопасность дорожного движения.

В частности, речь идет о законопроекте №11029. Документом предусматривается внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, устанавливающих ответственность к лицам за управление ТС, оборудованным шинами, с нарушением установленных требований.

Какие штрафы предусмотрены за неправильное использование шин

Так, за эксплуатацию транспортного средства с шинами, не отвечающими требованиям ПДД по сезонности, предлагается ввести штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 грн), а за повторное нарушение от 200 до 500 необлагаемых минимумов (3400-8500 грн). Кроме того, водителям может грозить лишение права вождения транспортными средствами от 3 до 6 месяцев.

Отметим, что сейчас украинское законодательство частично регулирует использование шин в соответствии с погодными условиями. К примеру, если дорога мокрая или скользкая, рекомендуется использовать соответствующие шины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что мужчина нарвался на безумный штраф, потому что чесал висок за рулем. Всему виной в этой ситуации были современные технологии, которые иногда, как оказывается, также дают сбой.