Украинские АЗС изменили цены на автогаз: сколько теперь им стоит заправить авто

Почти все сети скорректировали стоимость голубого топлива в сторону подорожания

В Украине в очередной раз пересмотрели цены на автогаз. Следует отметить, что АЗС на фоне новостей из-за блоката границы изменили стоимость этого вида топлива в сторону подорожания.

Так, по информации Консалтинговой группы "А-95", с 16 по 23 февраля средняя стоимость сжиженного газа в рознице выросла на 0,85 грн/л — до 27,59 грн/л. Отметим, что только две сети оставили цену автогаза неизменной — SOCAR и "Рур групп". Там он стоит 27,99 и 27,00 грн/литр соответственно.

Как изменились цены на автогаз

Больше всего, в свою очередь, выросла стоимость голубого топлива на "Укрнафте", которое за неделю подняло на него цену на 2 грн/литр и теперь оно там стоит 27,90 грн/литр. Немного ему уступила сеть Mango (+1,80 грн/литр – 28,03 грн/литр). На 1,50 грн/литр выросла стоимость автогаза на ZOG и Motto. Там теперь можно заправить автомобиль этим видом горючего за 28,00 грн/литр и 26,98 грн/литр соответственно. Остальные операторы подняли стоимость автогаза от 0,14 грн/литр до 1,32 грн/литр.

Меньше всего, в свою очередь, цена на автогаз выросла в сети группы "Приват" — на 0,14 грн/л, до 26,74 грн/л. Максимальная стоимость газа – 31,69 грн/л – зафиксирована в сети Mango в Донецкой области, минимальная – 25,50 грн/л – на АЗК Marshal в Житомирской области.

В целом, в сетях более низкого ценового диапазона цена в среднем выросла на 1,31 грн/л, тогда как верхний эшелон поднял ценники всего на 0,46 грн/л. Таким образом, разница между стоимостью газа в сегментах уменьшилась в 1,5 раза по сравнению с показателем прошлой недели и составляет 1,62 грн/л. Ритейлеры отмечают, что потенциал роста цены автогаза – 30 грн/литр.

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