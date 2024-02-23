Українські АЗС змінили ціни на автогаз: скільки тепер ним коштує заправити авто

Майже всі мережі скорегували вартість блакитного пального в бік подорожчання

В Україні вчергове переглянули ціни на автогаз. Варто зазначити, що АЗС на фоні новин через блокату кордону змінили вартість цього виду пального в бік подорожчання.

Так, за інформацією Консалтингової групи "А-95", від 16 до 23 лютого середня вартість скрапленого газу в роздробі зросла на 0,85 грн/л — до 27,59 грн/л. Зазначимо, що лише дві мережі залишили ціну автогазу незмінною — SOCAR та "Рур груп". Там наразі він коштує 27,99 та 27,00 грн/літр відповідно.

Як змінилися ціни на автогаз

Найбільше, своєю чергою, зросла вартість блакитного пального на "Укрнафті", яке за тиждень підняло на нього ціну на 2 грн/літр і тепер воно там коштує 27,90 грн/літр. Трохи йому поступилася мережа Mango (+1,80 грн/літр — 28,03 грн/літр). На 1,50 грн/літр зросла ціна автогазу на ZOG і Motto. Там тепер можна заправити авто цим видом пального за 28,00 грн/літр і 26,98 грн/літр відповідно. Інші оператори підняли вартість автогазу від 0,14 грн/літр до 1,32 грн/літр.

Найменше, своєю чергою, ціна на автогаз зросла в мережі групи "Приват" — на 0,14 грн/л, до 26,74 грн/л. Максимальна вартість газу — 31,69 грн/л — зафіксована в мережі Mango в Донецькій області, мінімальна — 25,50 грн/л — на АЗК Marshal в Житомирській області.

Загалом, в мережах нижчого цінового діапазону ціна в середньому зросла на 1,31 грн/л, тоді як верхній ешелон підняв цінники лише на 0,46 грн/л. Таким чином різниця між вартістю газу в сегментах зменшилася в 1,5 раз порівняно з показником минулого тижня і становить 1,62 грн/л. Рітейлери зазначають, що потенціал зростання ціни автогазу — 30 грн/літр.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які авто найкраще підходять для встановлення ГБО. Потрібно знати сім важливих нюансів.