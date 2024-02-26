Названы самые экономичные дизельные авто: топ-10 моделей

Среди этих моделей есть такие, которые нужно покупать в употребляемом состоянии

Дизельные автомобили имеют свои преимущества, которые могут быть привлекательны для некоторых водителей и ситуаций. Дизельные двигатели, как правило, имеют больший коэффициент объема эффективности топлива, что помогает экономить.

Также у них меньше затрат на обслуживание. Топ-10 лучших дизельных автомобилей приводит издание Whatcar.

Skoda Octavia — 4.05 литра на 100 км.

Skoda Octavia получил первенство как самый экономичный дизельный автомобиль. Кроме того, у него есть просторные сиденья и огромный багажник. 2-литровый дизельный двигатель мощностью в 115 лошадиных сил тратит 4 литра дизеля на 100 км.

Vauxhall Astra или Opel Astra — 4.21 литра на 100 километров.

Этот автомобиль обладает вторым по эффективности дизельным двигателем в мире. Он тратит 4,21 литра дизеля на 100 км. Vauxhall Astra, как ее называют в Великобритании, имеет много простора в салоне, высококачественную обивку и приятную цену. Поэтому Opel Astra также часто покупают как подержанное авто.

Seat Leon 1.6 – 4.25 литра на 100 километров

Seat Leon предыдущего поколения сняли с производства несколько лет назад, но он остается привлекательным семейным хэтчбеком. Seat Leon – это компактный семейный автомобиль, выпускаемый испанской компанией Seat с 1999 года.

Модель Leon построена на платформе Volkswagen Golf и разделяет с ним множество компонентов. А еще – это самая популярная модель за всю историю бренда.

Renault Kadjar 1.5 — 4.37 литра на 100 километров

Renault Kadjar – это редкий пример того, что не всегда большое по размеру авто пожирает много топлива. Расход дизеля 4.37 литра на 100 км делает его самым экономичным семейным автомобилем.

Skoda Superb Estate 2.0 – 4.42 литра на 100 километров.

Внутреннее пространство почти как у лимузина, удобство в управлении, хорошее оборудование – это лишь краткий перечень преимуществ Skoda Superb Estate. 2,0-литровый дизельный двигатель чрезвычайно экономен — он тратит не более 4,42 литра дизеля на 100 км. Поэтому этот автомобиль – просто беспроигрышный вариант как на первичном, так и на вторичном рынке.

Ford Mondeo 1.5 TDCi — 4.51 литра на 100 километров

К сожалению, Ford Mondeo недавно сняли с производства, но хороший б/у вариант стоит поискать. Он не только обладает удобным пространством и хорошей управляемостью, но и чрезвычайной надежностью. В свое время его даже называли самым надежным авто представительского класса.

Vauxhall Insignia 1.5 Turbo Diesel — 4.6 литра на 100 километров

Как и Ford Mondeo, Vauxhall Insignia 1.5 Turbo Diesel (в наших краях более известен как Opel Insignia), больше не выпускается. Но это авто даже в подержанном состоянии является интересной альтернативой для Audi A4 или любого другого представительского авто. Тем более он тратит всего 4.6 литра топлива на 100 километров.

Ford Focus 1.5 TDCI 120 – 4.61 литра на 100 километров

Ford Focus – известная модель практически на всех рынках мира. Эту популярность автомобиль заслужил не только благодаря своей надежности. Если вы выберите вариант с 1,5-литровым двигателем, то получите не только хорошую мощность, но и большую экономичность. Этот автомобиль остается одним из лучших семейных хэтчбеков, тратя всего 4,61 литра дизеля на 100 км.

Audi A4 35 TDI — 4.62 литра на 100 километров

Именно Audi A4 35 TDI имеет самый экономичный двигатель по всей линейке А4. А еще – он плавнее и тише, чем, например, похож у Mercedes C-Class. В общем, А4 в представлении не нуждается.

BMW 4 серии 420d — 4.63 литра на 100 километров.

Купе BMW 4 серии 420d ценят как элегантный и экономичный автомобиль. Несмотря на то, что у немецкого бренда есть более эффективные двигатели, этот 2,0-литровый дизельный мотор идеально показывает себя как в городе, так и на трассе.

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